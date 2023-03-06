00713近三年最賺錢的高股息ETF！ 專家：有穩定現金流也能賺價差？

竟有高股息ETF能夠連續兩年打敗大盤？這檔高股息ETF就是元大台灣高息低波（00713）！

財經專家阿格力於YouTube頻道《阿格力博識》提到，00713具備了高股息、低波動的選股特性，獨特的五因子權重讓00713能夠依據營運狀況選進更具價值的高股息公司。因為如此，00713掛牌以來一直都是高股息ETF中的佼佼者，近三年更是兩年冠軍！

以下為影音內容：

連續兩年打敗大盤的高股息ETF

這兩年金融市場不太好受，像2021年的報酬率大盤含息是27％，2022年則是-18％，大盤這樣的多空雙巴，畢竟聯準會一下無限QE，一下子又暴力升息，搞的當初很多的少年股神都已經消失。

所以對產業研究真的沒有很深入的人，真的會多空雙巴到懷疑人生。

但這幾年阿格力留意到一檔ETF，連續兩年擊敗大盤，而且經過多空循環之後它的報酬率還是相當不錯，這檔高股息就是元大台灣高息低波（00713）。

但00713不是高息低波，怎麼可能連續兩年都打敗大盤？

在過去兩年裡面，00713報酬分別是31.01％跟-7.15％，如果以報酬率長期的走勢圖來看績效相當不錯，也確實兩年都打敗大盤。

放長時間來看的話，00713從2017年9月掛牌到現在的總報酬率高達76.74％，如果換算成年畫報酬率的話是有11％之多。

以高股息ETF來看，大家對這類ETF的標準大概是5％的一個股息，但00713已經連續兩年都有7％以上。

有高息又有資本利得！選股邏輯解析

ETF最重要的就是選股邏輯，00713為什麼在台股的ETF裡面，不僅是殖利率表現相當優異，而且它績效竟然連續兩年都擊敗大盤。

篩選

00713篩選成分股的時候，會先挑股利率最高的前60％股票，畢竟是高股息，但也有但書。

需近期股利率大於30％、且會排除最近三年平均盈餘分配率如果大於120％（賺的錢居然比發的股利還要少）。

也會看純益是不是劇烈波動，也就是說「低波動」不僅僅是股性要比較低波動，也希望公司的營運是能比較穩定，兼具股價的低波動以及營運的穩定性兩者。

簡單來說，00713就是要找出股利穩、低波動、又有優良基本面的公司。

五因子排序

這5個因子用加權平均得到一個總合後，再取前50名當成分股，所以250到最後只剩下50檔，這前幾個關卡就已經困難重重。

那其中代表了高息低波的股利率、波動度以外，比較有趣的是有一個獲利因子在，這個獲利能力算法其實就是益本比「EPS÷股價」，目的是使價值低估的公司多一點的權重。

例如：金融股在2022年上半年，其實是00713的主要成分股，但下半年出了防疫險，還有升息所造成的一些經濟市場的波動，都導致金融股獲利不如預期，都是金融股下跌的原因，到了下半年成分股調整的時候，一些因為升息被殺到價值浮現的電子股（仁寶、緯創、大聯大，殖利率都蠻不錯的公司）就獲得00713比較大的權重。

可以說00713的選股邏輯，確實能針對市場上的變化去調整是當的比例，獲得更佳的效果。

低波動配置權重

00713真的蠻注重低波動這件事情，例如在給權重時，要用最小化指數年化低動率的方式來計算權重。

前10大成分股

最大宗的當然是電腦跟周邊的產業，TOP10成分股裡面仁寶、緯創、英業達、光寶科、華碩都是高股息的常客；它們共同的特性就是業務穩定、低本益比，以高殖利率。

低Beta=和大盤連動程度較低 波動通常較小 盤勢不佳時相對抗跌

若是假設預計今年的盤勢不好，通常低波動的股票績效，就會比大盤相對來說還要強勢，不過這也還是要看公司基本面。

TOP10，Beta最高的是華碩0.68，也還是很低，那其他的成分股其實連0.5都不到，甚至台灣大低到只有0.12。

00713自己本身Beta值的話，近一年來也只有0.52，跟大盤的連動性真的是很低。

所以回到去年2022年台股一整年，含息報酬負18％的情況下，為什麼00713能繳出逆勢大盤的成績，一整年只跌7％左右，就是低波動帶來的抗跌特性。

投資不看近兩年，長期績效也是優

一般投資人就是看去年什麼漲最兇，今年就買什麼；若剛好去年高基期，如果又遇到今年獲利衰退的時候就會套牢在高點，所以投資真的是要把時間拉長來看。

過去3年，00713有兩年都是冠軍，整體的表現真的是相當不錯。

從00713掛牌以來的績效得到三個結論：

1.00713除了利息好之外，其實也兼具了資本利得的機會，相信與它的因子選股有關係，買到獲利穩定且有相對價值的公司。

2.00713的低波動確實會避免掉一些波動劇烈的景氣循環股。

3.與台積電有關，一檔ETF一定有它的優點跟缺點，硬要說00713的缺點的話，就是它沒有台積電，所以當大盤是「拉積盤」，真的就沒有00713的事情了。（當台積電在好的時候，比起台股裡面很多含積量較高的ETF來說，00713當時候就是比較處於休息的一個狀態）

低波動的好處就是不會每天都常常想要去看盤，不會常去看也就不會手癢，像0050在拉的時候，就會有投資人很猶豫該不該出掉。

高股息的ETF注重的就是，帶給投資人穩定的現金流，市值型像是0050這種指數ETF，帶來的就是投資人長期看好台灣的經濟情況，它就會跟台灣的經濟前景一起成長，所以產品設計的導向不同，投資人在根據自己的需求去選擇。

但就回測的資料來看，00713真的有點犯規雖是高股息的ETF，但績效連續兩年都擊敗大盤。而且這幾年剛好經過多頭循環，所以這樣的回測是蠻有可性度的。

季季配息！00713小檔案

00713已經在去年正式開始改成季配息，所以今年持有00713的投資人，就可以享受在每年的3、6、9、12，這4個月份領到股息了。

受益人數和規模快速成長當中，規模已經排進前10了，市場上已經開始發現00713是蠻有潛力的。

如果是本來就有定期定額0056和0050的投資人，其實00713也不妨是一個好選擇，因為持有這三檔ETF一年領息就有7個月，分別是1、3、6、7、9、10、12，一年有超過一半的時間在領息。除了現金流不錯以外，這樣搭配也兼具了資本利得的機會，因為0050就是在追求資本利得為主。

但00713既有股息，又開外掛擊敗0050，連續在過去兩年的時間點，也不失為是一個好的投資參考方向。

誰適合持有00713？

00713的股性適合初入市的新手，波動較小，方便新手習慣市場波動。

另外，中年的投資人有家要養，也想要規劃退休，其實00713就過去的績效表現特性，蠻適合當核心持股的，保本、利息、資本利得，進可攻退可守。

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