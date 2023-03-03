ETF優缺點有什麼…績效有勝過基金嗎？ 巴菲特就贏過一場世紀之賭

【撰文・Ash Yang 楊萱】

如果你沒辦法在睡覺時也能賺錢，你就會工作到死掉的那一天。

ETF必勝

股神巴菲特曾在2007年與Protégé Partners基金合夥人Ted Seides，展開一場為期10年的投資，打賭 50 萬美金。

這場世紀賭局的內容是，巴菲特認為沒有基金組合能長期打敗標普500ETF，所以讓Ted挑5檔避險基金，看此組合是否在10年後戰勝標普500 ETF。

最後結果：巴菲特的ETF報酬率達125.8％，遠勝Ted Seides的36.3％。

ETF 讓巴菲特贏了本場世紀之賭！＊（標普500ETF成分涵蓋美國股市80％市值）

ETF是什麼

ETF，英文全名為Exchanged Traded Fund，中文為指數股票型基金，透過追蹤或複製標的指數之績效表現為投資目標，進行一籃子地股票投資。

大部分ETF不追求所謂的「超額報酬」，而是以整體指數或產業報酬為主，ETF以同比例或倍數槓桿複製指數或產業整體的上漲和下跌幅度。

ETF有哪些

台灣的ETF是由投信公司所發行，現行ETF依投資市場的所在地和投資標的，可大致分為以下幾類：國內型、海外型、股票型、債券型、商品型或主題型。

以台灣最大的ETF台灣50（0050）為例，該ETF就是鎖定國內加權指數中，市值前50大之企業主題進行投資，一籃子地買入台股中的Top 50。

ETF優點

1.易於管理：隨時追蹤市場、適時汰弱留強。

2.交易方便：ETF的交易方式就像股票，投資人只要有證券帳戶便可在交易時段進行買賣。

3.成本低廉：ETF的管理策略是追蹤指數的報酬，就可以省下一筆研究分析的費用。

4.分散投資：有效降低個別公司股票所帶來的風險，也可以降低投資組合的波動性。

5.多樣化：ETF連結的指數涉及各個國家、各個市場、各個產業，提供投資人多樣化的選擇。

ETF缺點

1.不適合頻繁交易：太頻繁買賣的手續費將吃掉穩健的收益，同時墊高脫手的成本。

2.拖累績效：將較差之標的納入投資，沒有較嚴格篩選狀況下，綜合績效上會受到拖累。

3.追蹤誤差：發行公司可能因為市場因素會使得無法第一時間取得變動的成分股，這些因素會使得指數報酬與ETF報酬有所差距。

4.系統風險：ETF也是一個投資組合的概念，其雖然包含了很多個股，可以讓投資人免除個別企業的風險，但是仍需承擔市場系統風險。

ETF淨值是什麼

淨值就是擁有一個資產的公允價值。如果我們想評估一間公司的價值，可以用淨值評估，從財報上面的總資產減去總負債；如果是用來評估一檔企業股票，一樣是總資產減去總負債，再除以在外流通的股數，就可以知道你買的這張股票實際價值。

ETF淨值: 所持有標的淨值加總除以ETF單位數 ETF市價: 在市場上交易的價錢

ETF規模排行榜

資料取自橘世代

巴菲特的遺產

股神巴菲特在致股東信中寫道：「我的遺產信託已寫好，我的指示很簡單，90%遺產投資在低成本的S&P 500指數基金，我相信長期結果會比那些基金經理人或投資機構強上很多。」

「關於分散，我有兩個觀點，如果是職業投資者，對自己有信心，我建議高度集中。對於其他普通人，如果不懂投資，我建議高度分散。」

所以若你不是股神就看看ETF吧！

作者：Ash Yang 楊萱

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：ＥＴＦ一定勝過基金嗎？ＥＴＦ是什麼？｜楊萱