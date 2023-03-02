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00918強調「填息」的高股息ETF！ 專家：會是同類型的前段班

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

隨著高股息ETF選擇越來越多，股民也越來越聰明了，現在開始慢慢有投資人發現，即使股息再高，如果沒有「填息」，終究是「把左邊口袋的錢放進右邊口袋」

這是因為20塊錢的ETF，如果配2塊股息，ETF剩18塊，另外2塊在你的戶頭，這個過程你是完全沒賺的。唯有當18塊的ETF漲回20塊，你才算「真正賺到」這2塊股息。中間的上漲過程，就是所謂的「填息」。

過去投資人根本不會在意這個概念，是因為填息本來就像喝水一樣再正常不過。想不到這兩年台股在空頭的壟罩下，發生不少配息股價越配越低的情況，這才讓大家逐漸重視「填息」的重要性。

大華優利高填息（00918）算是台灣第一檔強調「填息」的高股息ETF，我沒看過ETF這麽直白的，直白地從名稱傳遞出一個重要訊息：

投資高股息ETF不能單看殖利率

像這檔如果以填息為基本訴求，可想而知它的殖利率一定不會是最高的；但如果以還原權值的角度（股息+價差），我認為它整體報酬不會太差，一般也會落在同類型的前段班。

這檔ETF已經上市一段時間了，相關資料也都搜得到，這篇文章只分享這檔ETF最核心的概念，主要集中在2點：

1.用近4季EPS*近3年股息發放率找出預期高股息標的

2.以最近15次配息的填息機率為基礎

字面觀察就能發現，它主要是以「預測高股息」的方式來挑股票，但同時又把過去的填息情況加入篩選濾網，這麼一來納入景氣循環股、發生類似航運股高配息但股價重摔的情況就大大降低了。

當然，台股高股息的股票就那些，ETF怎麼再怎麼會選，都不可能變出一檔同時具備高股息與價差的商品，只要選股規則合理，剩下的就看是要集中買進或是分散持有

這檔00918為例，配息月份是3、6、9、12，剛好與00878的配息月份2、5、8、11錯開，如果是偏好追求每個月都能有股息入帳的朋友，就可以考慮用這種方式來組合自己的長線投資部位

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00918大華優利高填息30 ETF 季配息 EPS

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