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00878股價18元以下都屬安全位階！ 專家：但「這價錢」買進最划算

聯合新聞網／ 股海老牛
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

許多新手因害怕買到昂貴價，而遲遲不敢出手錯過時機，其實有簡單方法可以估算出便宜價和合理價，讓你安心進場。

今天老牛就來告訴你：00878哪個價錢買最划算？

00878歷年配息狀況

2023年2月配息0.27元，最晚2/15(三)前買進可領息。

00878近四次配息為0.3、0.32、0.28、0.28元，平準金機制，老牛預估今年每季配0.27元~0.32元之間。

便宜價？合理價怎麼算？

去年10月00878股價最低來到15.33元，近期隨著大盤回穩，股價也回到17.11元，不少朋友想知道還可以買嗎？

老牛透過殖利率回推的方式，來教如何大家計算便宜價、合理價的位階。還聽不懂沒關係，後面直接算給你看：

樂觀版算法

樂觀假設後面三次配息均為0.32元，全年配1.23元

若投資人預期拿到7%殖利率，現金股利1.23元，反推股價為：17.57元（便宜價）

若投資人預期拿到6%殖利率，現金股利1.23元，反推股價為：20.5元（合理價）

在「樂觀」假設下：

在17.57元以下買進可領到7%殖利率

在17.57~20.5元買進可領到6%殖利率

悲觀版算法

悲觀假設後面三次配息均為悲觀0.27元，全年配1.08元

若投資人預期拿到7%殖利率，現金股利1.08元，反推股價為：15.42元（便宜價）

若投資人預期拿到6%殖利率，現金股利1.08元，反推股價為：18元（合理價）

在「悲觀」假設下：

在15.42元以下買進可領到7%殖利率

在15.42~18元買進可領到6%殖利率

老牛總結

00878上市不到3年，股東人數已超越80萬人，甚至超越ETF老大哥0050，除了股價較親民，小資族好入手外，季季配和股價波動小的特性都是深受大家喜愛的原因。

本篇採殖利率的角度，樂觀版與悲觀版兩種方式來預測便宜價與合理價在哪裡，若股價在18元以下，應仍屬安全位階，可以放心下單。

老牛仍建議投資人持續追蹤後續股利發放消息，並重新計算樂觀與悲觀位階。千萬要記得「估價才能夠安心買」喔

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此

00878國泰永續高股息 除息 季配息 ETF 殖利率

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