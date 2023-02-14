一千萬投資股票想年領50萬該怎做？ 專家：最懶人方式就是全買0050

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，手上握有1000萬元現金，希望每年能固定領到50萬元零用錢，那麼在股市該怎麼買才能實現目標呢？

以下為影音內容：

這類問題在網路上還滿頻繁出現的，差別就是數字上不同變化，有人有100、500、1000萬，甚至也有看過3、4000萬元求配置的。

想實現年領50萬領用錢，平均一個月領41666元的目標，有1000萬元的現金該怎麼投資才好？

網路上有個常見的答案「高股息ETF」，例如元大高股息（0056）上市15年平均現金殖利率約5％，年領50萬沒問題。

也有很多人推薦後起之秀國泰永續高股息（00878），掛牌兩年半平穩的表現被認為存起來更安心。

其他高股息，像是近年績效突出又改季配息的元大台灣高息低波（00713）也有人點名。

另外還有金融股派、傳產派或是建議多元買的綜合派，畢竟1000萬元不少，可以同時買高股息ETF、金融股、傳產「牛皮股」和一些大盤型的ETF，兼具攻擊和防禦。

每個人的個性和能承受風險的程度截然不同，這題肯定沒有標準答案，只有適不適合。如果要選「最懶人」的方法，其實可以化繁為簡用1招就夠了，就是把這1000萬元都拿去買全市場型ETF。

「全市場」意味著能一次買下大型股、中型股、小型股甚至微型股，盡可能去持有所有投資標的，除了能獲得市場的平均報酬，也可以有效分散風險。

美股有全市場型的ETF最有代表型的是買下美國的VTI和買下全世界的VT，想買下全台灣，台股有加權指數、櫃買指數，2021年臺灣指數公司也出了收錄1383檔（數量不固定）股票的「臺灣全市場指數」。

只是目前沒有對應的ETF，不過可以退而求其次從「類大盤」下手，也就是和大盤連棟度高，漲跌走勢很相似的一類：

永豐臺灣加權（006204）、富邦摩台（0057）、元大摩臺基金（006203）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）

以上這5檔蠻有代表性的ETF。

但查了歷史配息紀錄，以上五檔的殖利率都不高，1000萬元買下去沒辦法年領50萬元。

這牽涉另一個觀念，比起配息的多寡，殖利率的高低，看總報酬更重要，拿歷史最悠久的0050舉例，上市快20年的長期記錄，年化報酬是9.71％，保守一點用7-9％估算，假設1000萬元買下去，那麼一年過後資產會成長到1070到1090萬元。

現在零股交易很方便，賣掉一部分的0050就能換到50萬元的現金，除了能支應生活花費，還有多餘的部位可以連同1000萬元本金持續成長；而這邊如果換成其他類大盤ETF，時間拉長來看成效理論上不會有太巨大的差異。

如果買高股息ETF，同樣用上市最久的舉例，0056平均5％殖利率雖然免賣股就能領到50萬元，但上市15年年化報酬率是5.58％，資產成長幅度明顯小了一大截，若打保守估計那失敗機率提高了不少。

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