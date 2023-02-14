2023年要買幾張00878才夠？存高股息ETF必看攻略！

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，回顧2022年，高股息ETF年度績效擊敗大盤，展望2023年，高股息ETF又該選擇哪一檔，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）怎麼選？而若選擇00878在2023年該買進幾張才夠呢？

以下影音內容：

高股息ETF 註定贏不了大盤型ETF？

長期報酬率0050贏過0056。

ETF幫你買進一籃子股票，0050成分股值得投資，不代表0056的成分股就不值得投資。

建立習慣、累積出屬於自己的財富，有人喜歡將錢投入股市、有人喜歡投入房地產，並不用一定要分出高下。

2022年台股ETF績效冠亞軍：高股息ETF

2022年台股ETF績效冠軍，並非大眾所認為的大盤型ETF，而是FH富時高息低波（00731）。

雖然大盤型ETF長期一定會贏過高股息，但2022年很明顯是屬於高股息的一年，2022年大盤總共下跌18.68％，00731只下跌5.05％，而元大台灣高息低波（00713）只下跌7.15％。

即便無法保證加入「低波動」篩選機制的ETF，能夠在每次熊市來襲都比更加抗跌，但2022年確實表現優異，也拿下台股ETF的年度績效冠亞軍。

但所謂「低波動高股息」，篩選機制主要是以高股息為主，低波動為輔，所以絕對不要以為00731、00713碰到人和情狀都不會下跌，還是需要做好風險管控準備。

且00731的受益人數不到一萬人，整體規模也只有新台幣12億，需要注意流動性不足、規模太低清算下市風險。

台股ETF受益人數冠亞軍：高股息ETF

受益人數也是高股息ETF包辦一、二名，0056台灣最老牌高股息ETF總受益人數97萬1044人，00878台灣第一檔季配息高股息ETF總受益人數83萬3068人；兩檔的年度績效也都勝過大盤下跌幅度18.68％。

2023年 高股息ETF要選0056還是00878？

0056：預測未來一年，年度配息率最高50檔 00878：過去三年，平均年度配息率最高30檔

2023年無法保證總績效誰高誰低情況下：

0056選股標準，年度殖利率有機會更高 00878選股標準＋收益平準金，年度殖利率有機會更穩定

投資不是是非題，透過大盤型＋高股息＋債券型＋現金，自己打造屬於自己的投資理財組合。

2023年 我應該要買張00878？

我應該要買幾張00878：

1.了解自己的持有目的 2.設定每月可投入金額，可承受風險金額大小

假設目的是每年透過00878配發現金股利，幫自己加薪1萬2000：

2022年度配發現金股利1.18元計算，需要11張00878

每月投入5000元購買00878，1/17收盤價16.72元計算，需要花費37個月

達成目標同時，也要讓自己吃得下睡得著。

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