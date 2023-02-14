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選00878是怕賺太多？他不解問：高股息ETF表現好卻得貼息

聯合新聞網／ 綜合報導
網友不解選擇00878的理由，反被其他人嗆爆。圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage
網友不解選擇00878的理由，反被其他人嗆爆。圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage

高股息ETF各有優劣，因此也擁有兩派人馬各自支持與反對。有網友比較國泰永續高股息（00878）與元大台灣50（0050）的獲利率，雖然在遇到熊市時，00878的表現較佳，但依然得貼息，因此若要穩定填息，台股必須是持續成長的牛市，他質疑「牛市中明明有績效更好的市值型0050不是嗎？選擇878的理由是什麼我真心不懂」。

一名網友在PTT發文表示，「無聊算了一下，00878去年高點19.78，到昨天收盤18.24含息、波段跌幅-8%；0050去年高點152.4，到昨天收盤128.6含息、波段跌幅-16%。在去年這種大熊市表現00878確實比0050好，但即便如此878在熊市還是得貼息，不管你殖利率多高要填息才有意義，說穿了填息=股價上漲 878要穩定填息還是得建立在台股持續成長牛市前提。

其實878存股族也是看好台股未來，但明明有績效更好的市值型0050不是嗎？選擇878的理由是什麼我真心不懂，看好台股未來成長性，但怕賺太多所以保守一點這樣？如果你看壞台股認為會長期熊市，那本身就不應該做任何投資，要全力空爆台股才對」。

有網友支持他的論點，留言「總是要有人賠錢嘛」、「沒關係啦，壯大878，這樣投信才會幫我拉持股」。但多數網友都認為他的論點過激，留言反嗆「00878就是風險比較低、波動比較小、現金流更為穩定的ETF」、「依照股版邏輯，除了正2之外的etf跟個股全都是垃圾」、「投資也要鄙視鏈喔」。

還有網友留言「金融商品沒有好壞，只有適不適合自己，一堆人吵這個實在很沒意義，何必一直硬想要說服別人呢？」、「配息可補貼房貸，等不及0050成長了」、「各人都有自己適合的方法，硬要堅持一種觀點很不成熟」、「腦筋要這麼死嗎？買0050就不能買00878？」、「是認為高股息股票可以抱得很安心最適合自己」。

ETF PTT 00878國泰永續高股息 0050元大台灣50

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