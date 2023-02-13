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00878、0056今年股息都將提早入帳！ 專家：股利組成也能先知道

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

今年ETF股利竟然可以提早入袋！近年隨著美國QE帶動整個股市大漲，許多人都陸續進入投資市場，其中ETF的投資人數成長幅度更是飛快。

不過每次ETF從除息到領到利息的時間隨便都要等上一個月，中間還沒錢加碼就漲上去了，讓投資人很扼腕；不過這件事情在今年向前邁進，財經專家阿格力新影音說明，在三月之後除息的ETF股利發放將落在兩周左右，且股利組成也會提早公布讓投資人知道。

以下為影音內容：

ETF股息將在今年開始提早入帳／股利組成也能先知道

過去ETF除息之後，股息動輒一個月才真正入帳到投資人戶頭，這樣會發生什麼樣的事情？

讓想要複利再投入的投資人，拿到股利的時候，股價已經漲了3-4％。

股市裡面多頭的時期是比空頭的時期還要多，也就是長期來看，股息入帳太慢這件事情是會對投資人的權益有所損失的

除此之外，投資人很在乎的股利組成，也會提早讓投資人知道，是股利分配還是資本利得來的，因為關係到稅率問題，不同來源的股利，它的所得稅規定不一樣

推動讓ETF股息提早入袋

林昶佐就是推動讓ETF可以提早入袋的立委，而契機是什麼？

除了資金的運用外，也有很多投資人就是領到股息之後再繼續投入，增加更多的持股張數；那投入時間的早或晚就會有投資績效上的差別，讓投資人越早領到就越能掌握。

相較於美股，美國前16大ETF有14個是7天就入帳，當中甚至還有5個是3天就入帳，跟台股的ETF比較之下差距就很大。

這幾年因為美國疫情後無限QE的關係，使得股票大漲，所以開戶的人非常多，特別是年輕的朋友。

且近年流行存股ETF，這些投資人不像傳統的觀念股票要殺進殺出。

很多人投資ETF是長期，有著複利再投入的觀念，提早投入那中間的報酬就可以提早賺到，如果持有檔數較多，累積下來也會很可觀，時程若是拉到數年，差異會更明顯

如同ETF大家都會在意管理費，即便只有0.幾％，因為長年累月10-20年後，投資的差異就會非常大。

股利組成竟然也能提早知道

能估算要配多少，應該也知道比例，不然這配息怎麼估算出來的呢？

股利所得跟資本利得，投資人拿到內容通知單的時候通常股利內容成分會不一樣，會因為內容的差別，左右投資人要不要賣股票，甚至參不參加除息的一項依據

因為股票所得可以扣繳一些稅，如果扣繳的稅額比較高，甚至還能扣繳到原本就要繳的稅；但如果是資本利得就要繳稅。

ETF股息最短兩個禮拜就能領到 最快三月就要上路

今年除了可以股息提早入帳之外，再股利的分配上也可以很清楚的知道，大概有多少股利的組成是來自成分股股利發放，多少使調整成分股中間所造成的資本利得。

投資人在根據自身的賦稅，再去判斷是否要參與除息，還是賣出股票先獲利了結。

◎本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權，未經同意禁止取用轉載。

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