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00878指數改了…就為剔除「這一種類股」！ 專家分析兩大優缺點

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

去年11月當大家都在熱烈討論元大高股息（0056）成分股「30改50檔」的時，百萬網紅YouTuber柴鼠兄弟就接獲情資得知，國泰永續高股息（00878）指數也有改，在MSCI上就查得到公開資訊，而直到今年1月30號00878最新版本的說明書公告出來，新規則果然被寫了進去。

就來看看新加入的這個規格，有什麼優點和缺點，柴鼠兄弟也直言指數更改的舉動，就是為了要剔除「景氣循環股」。

以下為影音內容：

對一檔ETF來說最核心源頭的大腦中樞就是指數，它是由很多層篩選規則，所依序組合出來的，若修改了其中一條，就會影響最後選出來的成分股組合。

ETF的績效好壞、波動高低、配息能力，都會直接受到成分股的影響。

去年最受關注的元大高股息（0056）的30檔成分股改成50檔，也早在去年的11月就接獲情資，發現MSCI也已經默默改了00878的指數，等到國泰投信公開說明說說明，到了今年1月30號的版本更新，等於也正式確認了這項消息。

00878的指數規格

00878的選股邏輯是直接用MSCI台灣指數，這是外資法人機構，尤其是被動型基金（含外國ETF），要投資台股時的重要參考依據，富邦台灣摩根基金（0057）和元大摩臺基金（006203）也是追蹤這個指數。

MSCI成分股有88檔：每2、5、8、11月都會審核調整一次（最近剛好要公布），這也是為什麼每次MSCI每季調整的時候，如果被剃除的成分，剛好也是00878的成分股，00878那一季也就必須要配合刪除，

ESG的審核：00878是目前少數符合EGS標準的ETF，其中包含評級和爭議分數，也有市值和EPS的基本要求。

殖利率：細節不談，假設審核剩下最後50檔選擇，最後一關再比殖利率，也就是用最近一年和三年個股息殖利率，用1比3去加權出一個股利分數，再由高到低選出最終30檔。

（以上是根據2022年10月27日舊版的公開說明書）

MSCI新規則怎麼寫？

新殖利率規則篩選

殖利率規格又可以翻譯成「殖利率合適度」：

步驟一、進到這個階段的成分股，將會根據它們目前和最近三個年度的殖利率，被分成四個獨立的群組。

步驟二、每一個群組都會依照那一年的殖利率，由高到低排列；每一組的排名的最後10％會被剃除，除此之外，在任何一個群組裡面，只要曾經沒有殖利率，就不進入排名程序，自動剔除。

更簡單白話一點來說：

1.殖利率不能掛蛋過：就是過去4年不能有不配息的紀錄，只要曾經掛蛋就不會入選。

2.殖利率不能吊車尾：在這過去4年殖利率都不能吊車尾，PR低於10就會被刷掉，至少在過去4年的配息紀錄是相對穩定的，不能一下有配一下又沒有配，或是高低落差很大。

通過這新一關的關卡之後，才會開始比過去1年和3年加權的股利分數選前30名。

00878新版公開說明書多了一條

上述是指數公司的文件，00878的2023年1月30號最新一版的公開說明說第27頁，也更新了一條：

（Ｄ）殖利率穩健性：計算股利分數前，各成分在選樣期間中之各期現金股息利率排名，落於基本選樣範圍中最後10％之股票，將自基本選樣範圍中剔除，即不屬於合格樣本

也就是說MSCI在指數規則裡面多了這一道關卡，未來00878就可以排除，4內年殖利率曾經不穩定的公司，不會因為最近一年突然殖利率衝很高，而拉高股利分數被入選。

講更白話一點，對於新增這一條的解讀就是要幫助00878排除景氣循環股，因為獲利忽高忽低或是掛蛋，就是大景氣循環股的重要特色

就以台泥（1101）、亞泥（1102）、中鋼（2002）、中鴻（2014）、友達（2409）、群創（3481）、長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），這9檔最常被點名的景氣循環股為例。

利用台股網整理出它們在2019到2022年，最近4年的年均殖利率，在2020年中鴻、友達、群創、陽明都沒有配息，長榮和陽明還好幾年都沒有配息，但2022年一下子配到10幾％，如果是用00878的舊規則，即便最近一年只佔了25％的權重，也很有可能因為這個數字異常飆高，而讓長榮陽明入選為成分股，不過加入了新關卡之後，曾經掛蛋的都會直接出局。

光是這項關卡就去過了5檔景氣循環股，能留下來的只剩下台泥、亞泥、中鋼和萬海，如果再繼續做後段班10％的汰除，萬海很可能就因為2021年殖利率太低而被刷掉。

依照新規則，舉例的這9檔裡面，比較可能被留下來的就只剩下台泥、亞泥、中鋼這三檔了。

增加新規則二大優缺點

優點

1.不容易納入景氣循環股

不容易納入景氣循環影響明顯的公司，也就是「三年不開張，一開張吃三年」的那種；但要注意不容易並不代表完全不會選到，因為每間公司都會受到景氣循環的影響，只是大小程度的差別而已。

2.波動可相對降低

因為這些公司股價高低波動比較劇烈，被排除之後，00878的波動當然也會跟著降低。

缺點

1.景氣助力也減少

絕對不是要黑景氣循環股，因為事情都是一體兩面的，雖然波動降低可讓股價更平穩，那也代表遇到景氣大多頭，像是2021年航運鋼鐵面板狂飆的時候，00878就會享受不到景氣多頭的加持。

2.指數殖利率下降

因為這些景氣循環股的公司往往殖利率都很高，如果把這些超高分的排除掉，整體的殖利率就難免會受到影響而下修。

不過實際上影響會多大，還是需要靠時間來驗證，也有可能不會受到影響，因為最後要配息多少還是靠投信來決定，且00878又有收益平準金可以使用，配息又是00878崛起的因素，投信應該不太會自砸招牌。

◎內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載。

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