年賺4％！他逢低存股「00878最穩最賺」 1特點適合保守投資

一名網友分享「一年來逢低存股」的心得，他從去年3月買進00878，每月投入4000元，去年10、11月分別加碼大盤3萬、4萬，其中00878的績效最好也最穩，獲利率達4.25％，他也指出，「00878主要是用歷史過去三年配息權重來篩選，比較適合保守想累積被動收入的人」。

有網友在論壇Dcard分享「一年來逢低存股」的心得，他表示，「00878本季擬配息0.27元，除息日期在2月16日、股利發放日為3月22日。 發行的這兩年殖利率算不錯，去年股市大跌的年均殖利率為6.75%。小弟股齡約5年，我是去年3月才開始存00878，每個月總存股金額約1萬多，00878配置4000元。

另外，有設定大盤每跌一成會同步加碼，分別在10、11月分別三次買了各3、4萬元，然後台股部位中，其實00878的績效最好也最穩，自己亂買的個股反而波動超大（有生技股、航空、跟食品股）」。

該網友表示，「00878主要是用歷史過去三年配息權重來篩選，比較適合保守想累積被動收入的我，產業持股比例平均，電腦週邊跟金融股各約1/4，接下來是通信、半導體、水泥、塑膠產業，因為美股也是投VT，比較愛這類平均分散的ETF」。

其他網友則留言「講高股息會被噴喔，績效不怎樣，低點又沒錢加碼的人會出來噴你左手給右手」、「在前幾個月空頭時期，878已經讓我含配息獲利大概6%，我算了一下要是換成買0050獲利是-4%，正二一定更慘」、「左手換右手的股票怎還有人買，賺了股息賠了價差，要賺錢請看006208就好」。