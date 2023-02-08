高股息+季配ETF多達7檔…一表看懂！ 專家：00878與「它」績效最優
高股息+季配息的組合，可以說是完全切中台灣股民的偏好。
於是自從00878取得前所未有的成功後，這幾年各家投信也接連推出類似商品，想辦法在「高股息+季配息」的礎上做出差異。
目前同時具備高股息屬性與季配息頻率的ETF，一共有7個選擇。有標榜低波動、超高股息、雙月配息、強調填息等，其實已經比便當店的選擇還要多了。不過對於投資人而言，這倒也不是件壞事，因為在高度競爭的環境下，我們才能期待有更貼近投資人需求的商品問世。
例如：雙月配息的00907與強調填息的00918，甚至是更早之前強調超高股息的00900，對台灣股民而言都是前所未見的概念。
不過就像便當一樣，不管菜色再怎樣變化，好不好吃與價格合不合理才是重點；換作是高股息ETF，股民最關心的依舊是圍繞在績效與費用。
檔高股息+季配ETF當中，有4檔成立未滿一年，還需要觀察外。客觀來說，目前高股息+季配息的組合的第一梯隊，毫無疑問是00878與00713。
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