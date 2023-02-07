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00878最高價買19.72元！ 他用閒錢持續買進：竟從負翻紅到正報酬

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
記者侯永全／攝影
記者侯永全／攝影

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享國泰永續高股息（00878）配息開獎，這次配出0.27元。但00878又漲上去了，那還可以買嗎？

以下為影音內容：

00878是新國民ETF，是近兩年的新寵兒，因為是季配息的關係，上一次領完配息感覺才剛過沒多久，隨即又要領息了。

根據國泰投信2月1號公告，00878第一階段每受益權單位擬配息0.27元，金額較前一季較低，實際配發金額將在2月13號公告，2月16日將進行除息，想要領到股息的投資人，最後買進日期為2月15號，3月22號就會領到配息。

而00878的資產規模已經突破1500億元，會不會下一季配息公布時，就追上元大高股息（0056），可以拭目以待。

填息狀況

00878年均殖利率為6.08％，目前股價高於2023年年均價，上市以來每次都有配息，共有9次，其中2次未完成填息。

00878一直漲 適合進場嗎？

分享個人買00878的實際經驗，除了很早以前在IPO時就有買進，在上市後不久，還是有持續買進。

當時的時間點是2021年5月正當台股是高點，一路漲不停，採取不定期買進：

第一筆：19元

之後最高買進價格來到19.72元

中間股價漲漲跌跌，一直到2022年2月後，空頭來臨，瘋狂下跌到2022年10月，翻開當時自己買進的股價是15.43，一度以為會破發行價，不過還是有閒錢就持續買進，一路到現在，竟然從很久的負報酬翻紅到正報酬。

期間一路往下買、再往上買、所有配息沒有少領過；這一年多來，完完整整的走了一次微笑曲線

至於什麼時候進場？只要算好自己想要的殖利率隨時都可以進場。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 殖利率

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