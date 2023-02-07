ETF「2特點」打趴個股？過來人曝關鍵：舉例0050長期還是贏00878

投資學問多，每人偏好選擇的標的類型也不盡相同。有投資人認為，ETF具有「季配息、平準金」兩大特點，因此「存ETF比存個股好」，他以00878為例，直言「ETF把個股壓在地上打趴」。對此，其他網友則持兩派意見，有人認為「00878抗跌也抗漲」，但也有人提出自身經驗指出「長期總資產仍是0050勝過00878」。

一名網友在PTT發文詢問，「自從ETF端出『季配息、平準金』這兩碗完美無暇的制度後，像00878就一飛沖天，那是不是代表存ETF比存個股好？」

他表示，「景氣循環的個股，股息忽高忽低、不穩定；股息穩定的股票，都早就被翻了個底朝天，股價都被推高到殖利率剩3%或更低了，像中華電、宏全、中保等等的，只有ETF會定期汰換股息不行的股票，加上平準金和季配息，除非戰爭，不然根本不可能倒閉下市，領到股息再投入，同樣的本金，股數增加，一年領四次，久了等到0成本就開始不斷收割了」。

其他網友則分兩派，有人不認同他的看法並留言「美股etf才是真正的etf，台股沒美股那麼穩」、「左手換右手」、「大盤ETF報酬率比00878好」、「覺得穩定現金流就安全可以看看FTX的投資人現在如何了」、「萬8時買0050跟00878結果還是一樣，長期總資產仍是0050勝過00878」。

也有網友支持他，留言「存00878穩穩賺，大勝股版賠錢投機仔」、「正解就是都好，看個人接受程度」、「個股若遇到下跌還要斷捨離，etf有人會收錢幫你處理」、「ETF重點是防守，目前數據報酬是不差的，而且無腦」。