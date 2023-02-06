還猶豫006208跟0050哪一檔較好？ 專家：越晚買越貴要做到「這件事」

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聯合新聞網／ 艾蜜莉
記者侯永全／攝影
記者侯永全／攝影

看到昨天（發文日期：1月31日）台股重回一萬五，0050秒填息之後，馬上就有幾位大大私訊跟我討論，想要今年開始定期定額0050或是006208。

不過又看到它們的價格都還在紅綠燈的昂貴價之上，現在買好像有點貴，但又覺得現在不買的話，以股市長期向上的特性，價格一直漲上去，感覺永遠也都買不到好價格了耶…

他們想的也沒錯，0050和006208都是選取台股市值前50大的股票，以經濟和股市長期都是成長的特性來說，很多人也都會怕它們越漲越高，反而越晚買就會買的越貴

所以投資這類的ETF適合長期「定期定額」，而不是用紅綠燈價法來等待買進，估價法對於ETF比較像是出現「好機會來加碼」的感覺。

ETF相較個股來說，因為是一籃子的股票，安全層級會比只買單一個股來的高很多；尤其又是要選0050或006208的話，就不用擔心有倒閉或下市的風險

所以要投資就可以選擇「長期定期定額」ETF，是不用像個股一樣要去考慮到紅綠燈的價格，任何價格開始買都是可以的

因為長期參與股市，持有10年甚至是20年就一定會經過至少一次景氣循環，當中遇到股災來或是大幅回檔，持續投入市場也能買到相對好的價格，這也就是所謂的「微笑曲線效果」

但我覺得要買ETF而且是長期定期定額的話，那要討論的重點應該不是等好價格，而是那句老話，能不能堅持買至少10年!!這才是定期定額0050、006208的重點。

如果要定期定額，每個月投入的金額必須衡量一下自己的收入和能力，不能對生活造成負擔，這是能不能堅持至少10年以上的關鍵之一，不然如果定期定額的很辛苦，相信是堅持不了太久的。

我看過太多投資暫停的案例，都是因為一開始規劃沒想好，投資的比例過高，但因為生活需要用錢，所以撐不到一、二年就停扣了。

另外就是，存的期間有遇到股災也要繼續買，甚至看到很便宜的價格時，還可以加碼多買一些，要逆人性這樣就可以買到更多低成本的部位，所以要維持長期的定期定額，好像也沒有我們想像中的簡單...

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權轉載，原文於此

0050元大台灣50 006208富邦台50 定期定額 ETF

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