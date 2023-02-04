00900、00919、00918是3日大盤漲最多的高股息ETF！ 專家：選得真好

年後產業趨勢觀察（00918、00919、00900選得真好）

依據開紅盤後一周的高股息ETF表現結果觀察，可以發現雖然同為「高股息ETF」，但因為成分股組成不同所以表現也大不相同，以3日收盤來看，漲幅前三名分別是：00918、00919和00900。

依據換股時間來看，除了00730、00731固定在每年3月，00907固定在每年6月變更成分股之外，其餘8檔高股息ETF皆在去年第四季(10~12月)進行過換股動作，因此第四季選股邏輯預估的準不準，基本上會在年後漸漸發酵，而這也是一個評估選股邏輯是否能帶來加分的判斷方式。

以這次年後一周表現來看，我們可以發現漲幅較高的ETF，其成分股基本上都有納入-半導體和航運業（孫太以藍字表示），而漲幅較少的ETF則基本上都有較高佔比的金融保險類（孫太以紅字表示）。

漲幅前三分別是00918、00919和00900 ，這3檔ETF似乎都跟預估型有關，也就是他們在去年12月時的換股，套用自己設定的選股邏輯，皆拉高了半導體和航運業的比重，孫太記得當時拉高航運類股的過程引發許多投資人的疑慮，但目前看起來這個選股策略是成功且奏效的！

畢竟若以資金輪轉的角度來說，目前就有可能會發生大盤漲時類股齊漲，但有半導體和航運類成分股的ETF漲更多，而大盤跌時類股齊跌，但有金融類成分股的ETF修正幅度更大！這是因為資金的轉移，而這幾日如果有觀測高股息ETF的話應該可以發現這個狀態。

當然，這只是觀測年後一周而已，是否全年都如此一定會跟後續公布的業績有關，值得後續追蹤。但就目前已知的資訊來看，今年金融類股配股配息的狀態似乎尚有疑慮，而航運類股則在去年業績創高的狀態，似乎還有機會配得更高！

最後孫太提醒，第2季（4－6月）是很多檔高股息ETF的密集換股期，若成分股公告的配股配息政策不佳，對於ETF來說大多是選擇「剔除」該成分股，但對於喜愛「存個股」的粉絲來說，有時反而不失為一個入手的好時機，因此，多紀錄、多觀察、多比較，選擇適合自己投資股性的標的，長期持有才是最棒的方式！

※00701封關價是22.65，但因其在01/30除息0.66元，因此為了計算公平，採不含息價格21.99做為封關價格。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此