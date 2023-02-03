00878如何快速存到100張！ 他分享：用「拿鐵因子」養出好習慣

擁有80.3萬人受益人的國泰永續高股息（00878）配息金額出爐，根據國泰投信1日公告，00878第一階段每受益權單位擬配息0.27元，以1日收盤價換算單季殖利率為1.58%，全年年化殖利率有機會上看6.3％。

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分享，如何快速存到100張00878，且利用配息的金額再投入達到複利的效果，而方法就是「拿鐵因子」，檢視自己的日常花費那些屬於需要或想要，降低享受性消費的頻率，就能越快累積自己的本金，進而投資，累積自己的財富。

以下為影音內容：

人因夢想而偉大，夢想是驅使我們前進的動力。

先可以想像一下已經存到了100張的00878，這樣換算一個月可以領到多少股息？

國泰永續高股息（00878） 2022/02/22：0.30元 2022/05/18：0.32元 2022/08/16：0.28元 2022/11/16：0.28元

00878配息狀況滿穩定的，都差不多落在0.3元左右，是屬於季配息型的ETF。

100張乘以300元等於3萬元，也就是說一季差不多可以領到3萬元的股利，一年四季，一季三個月，3萬除以3，可以得到一萬；意味著擁有100張的00878，每個月就能幫自己加薪1萬元。

若把領到的股息繼續投入00878，這樣子利滾利，雪球越滾越大顆，財富有望變得很可觀，擁有這樣子的被動收入，應該是人人都夢寐以求的退休生活吧。

想要存到100張00878 這筆錢要從哪裡來？

投資理財這種東西自古以來，都不會是船到橋頭自然直的，一定是要花時間和精力去做學習的。

拿鐵因子

在解釋拿鐵因子這個理論之前，看到以下圖片的例子：

看完以上的故事，可以得到一個結論，小昇同學除了很會吃之外也很會亂花錢。

看一個人的消費可以從「需要」跟「想要」兩個角度來看，如果這東西是必需品是需要的，那這筆花費就無話可說；相反地，如果這個東西是想要，那花費這筆錢是就很值得先深思熟慮。

檢視剛剛的故事，三餐的花費無庸置疑是屬於需要的，50元的拿鐵咖啡、手搖飲、蛋糕以及130元的炸雞和可樂，還有額外20元的外送費，這些是屬於想要而非必要，既然是想要那這筆花費就是多餘的；若每天的花費都是這樣，那小昇同學一周就要花費2100元在沒有必要的事情上面。

拿鐵因子理論，就是在說這種日常生活中，看似很小的花費，卻每天都會不以為然的去做消費，這些微小的花費，每天一點一點，看起來對錢包無傷大雅，但長期累積起來是很驚人的，正可謂「積少成多、聚沙成塔」。

一張00878約要1萬7，如果小昇同學改掉嘴饞的壞習慣，8周（17000/2100=約8.09）之後就能多買一張00878，一年下來更是能多買6張00878。

三個財富自由的秘密

1.先付錢給自己

每個月拿到工作薪資的時候，先存下一筆錢，再把剩下的錢拿去繳費和享樂；先儲蓄再支出，跟先知出再儲蓄，兩個造成的結果會不一樣。

2.不做預算 而是養成習慣

與其預算自己的支出，倒不如培養自己一個正確的消費習慣；當偶爾的的享受消費變成慣性花費時，事情就變嚴重了。

3.努力工作賺錢 為的是什麼？

沒有目標的人生就不具任何意義，想想自己為何麼努力工作，有了美好的未來規劃和設想，才可能有繼續賺錢好好投資的動力。

結論

拿鐵因子的重要性，告訴大家辨別什麼是需要和想要，是當的享受是可以接受的，但是當偶爾的享受變成慣性花費的時候，就要有所警惕了。

拿鐵因子是可以變動的名詞，每個人都會有專屬於自己的因子，有些人是手搖飲、口香糖因子...等；想想自己是屬於哪一種因子。

說了這麼多，重點就是要審視自己的日常花費，只要有心100張00878絕對不是夢。

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