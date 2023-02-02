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他存20張00878「每月加薪1.8K」超樂 網揭免被扣錢關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
網友存股有成，換算下來每月可加薪約1.8K。圖為存錢示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
網友存股有成，換算下來每月可加薪約1.8K。圖為存錢示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

存股需要耐心才能積少成多，有網友開心分享自己的00878以存到20張，以去年現金股利估算，下一季可領到5600元的股利，直呼「每個月變相幫自己加薪1866，感覺還不錯」。其他網友也提醒，若保管銀行是台新銀行，還可免收跨行匯費10元。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「00878終於到了20張，努力了好久，小弟終於來到20張了，有個問題想請教存股前輩，假設下一季現金股利出來是0.28的話，我有20張，這樣就是可以配到0.28*1000*20張=5600元，是嗎？以0.28假設，這樣每個月變相幫自己加薪1866，感覺還不錯，有動力了」。

其他網友則留言「00878配息可以改成台新就不用匯費，Richart帳戶也可以」、「看你是不是國泰交割戶，不然會有跨行匯款手續費」、「不是保管銀行，要付匯費10元。超過2萬元有二代健保2.11%。另外扣。所以0.28*20000股=5600元。 5600-10元匯費=5590元」。

還有網友留言恭喜他「恭喜！再給自己目標到100張吧！」、「讚喔，積少成多」、「恭喜，請好好維持紀律，只要是賺錢的方式就是好方式」、「我有25張，持續買進中」。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 存股

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去年10月以來，台股啟動反彈行情，這段期間，台股漲了2成，大部分股票漲幅2~3成，少數個股甚至有超過4成的漲幅表現。不過同期間00878漲幅大約12%，短期比大盤低了些，就有朋友問，這樣持有00878是不是虧了？

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