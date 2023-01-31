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「0050買零股會太慢？」 每月花1千存股 網笑：慢的是你

聯合新聞網／ 綜合報導
存錢或理財都是積少成多，不過投資時本金過低，報酬也會相對更低。圖／聯合報系資料照片
存錢或理財都是積少成多，不過投資時本金過低，報酬也會相對更低。圖／聯合報系資料照片

投資股票須擁有一定金額的本金，報酬率才能明顯提升，若本金過低，所獲得的利率也會更低。一名網友收入不高，每月薪水扣除必要開銷後，只能挪出約1000元存股，他詢問「0050買零股會存太慢嗎？還是放定存更好？」其他人則直言「不是0050慢，慢的是你，1000也太少」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「0050買零股存會太慢嗎」他表示，「每個月的薪水扣掉房租、生活費、和其他開銷大概剩7、8000元，還要給父母孝親費3000元，這樣剩沒多少能存，想說每個月存0050大約1000元左右，扣掉管理費那些，這樣是不是放定存拿到的利息比較好？」

其他網友則留言「不是0050慢，慢的是你，1000也太少」、「一年一萬二，自己算一下報酬率就知道買什麼都沒用，每個月1000元拿去買書或是上課增加自己的薪水，報酬率還比較多」。

有網友鼓勵他「充實自己的本業收入永遠是一般人最快也最安全的投資方式，至於存股的快慢，只要能付諸行動並且有紀律的定期定額降低波動風險」、「累積資產不在於你的收入多少，而是在於你怎麼去規劃利用，提高收入必然是個不可或缺的選擇，但在有限收入下先做好金錢規劃是最重要」。

Dcard 存股 0050元大台灣50 ETF

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