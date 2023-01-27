十大熱門零股 ETF占四檔

美國科技股在台股封關期間以來漲多跌少，激勵投資人信心，法人看好台股下周一（30日）開紅盤後，資金行情有望回歸，尤其是台積電、國泰永續高股息、鴻海、元大台灣50等熱門零股交易標的，更將持續吸引散戶資金「螞蟻雄兵」進駐。

台股17日封關以來，美股主要指數震盪走高，那斯達克、費城半導體指數更一反去年弱勢，今年來漲幅已遠優於道瓊、S&P 500指數。台積電ADR氣勢如虹，增加下周一台股開紅盤普通股走勢想像空間。

台積電近年成為小資族存股的最愛。統計近兩年的零股市場表現，台積電在2022年的盤中加盤後總成交股數達3.6億股，超越2021年的2.6億股，成長37%，遙遙領先其他標的。今年以來，台積電零股總成交股數為1,254萬股，依然一枝獨秀。

今年以來零股成交最多的第二至第十名，依序為國泰永續高股息、鴻海、元大台灣50、元大高股息、玉山金、國泰金、富邦台50、聯電、國巨。與去年全年的零股成交前十名相比，ETF仍維持在四檔，電子股由兩檔增加到四檔，金融股則從三檔減至兩檔。

就成長幅度來看，以國泰永續高股息最高，去年全年零股成交股數1.99億股，全年度大幅成長610%，爆發力驚人，今年以來仍維持高人氣。富邦台50也有150%的增幅，受惠於總費用及淨值較低，受到愈來愈多存股族的注意。另外，元大台灣50成長99%，元大高股息成長75%，也都相當可觀。

金融股方面，玉山金、國泰金去年零股成交股數比2021年分別成長逾七成、三成。金融股2022年配息豐厚，吸引不少存股族，但法人示警，2022年金融股獲利縮水，勢將影響2023年配息。投資人要進行零股投資時，不能只是為了存股而存股，一定要考慮投資的整體成效。

電子股則剛好相反。鴻海、聯電去年零股成交股數都名列前十名，但與前年相比都是負成長，國巨零股交易去年受青睞的程度也遠不如前年。不過，隨著電子股持續消化庫存，兔年可望先蹲後跳，散戶重新擁抱電子股，預期與金融股「此消彼長」的現象會更明顯。