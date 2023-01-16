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利用00878幫自己加薪！ 他分享：本金約28萬…就能每月多領「這數字」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，利用國泰永續高股息（00878），每月幫自己加薪1500元，以2023年1月6日收盤價16.41計算，需要購買17張00878，本金需要27萬8970（約28萬）。

以下為影音內容：

存錢、存資產？

錢：固定，不會變動

資產：非固定，能幫你生出更多錢

出社會先存下第一桶金（100萬），但100萬現在在台北連停車位都買不到，失去存錢的目標跟動力。

不如存下資產，透過資產長期累積更多財富；每月幫自己加薪，回饋更即時更有感。

靠老聞？不如靠自己想辦法

只靠調薪可能連通膨都追不上

月薪3萬，每年調薪3％，薪水增加900元

月薪4萬，每年調薪3％，薪水增加1200元

月薪5萬，每年調薪3％，薪水增加1500元

買進一項長期穩健成長的商品，年化報酬率5％條件下，每月就幫自己加薪1500元；本金只需要36萬元新台幣，就能自己當自己的老闆。

不能只有一項資金來源

如果資金來源只有一項，剛好就是你的本業收入，但不幸在公司裡又不深得老闆喜愛，這時候比起下班時間繼續待在公司窮忙，不如準時下班尋找更多資金來源跟機會。

比起靠不喜歡自己的老闆，不如靠自己更加實在。

至於2022年台灣人最喜歡用哪一檔ETF幫自己加薪，00878國泰高股息ETF，2022年才正式上市，短短三年不到，受益人數已經是台股原型ETF第二名。

光是2022年00878一年內規模就從350億成長到1373億，受益人數29萬人提高至79萬人，規模上升1024億，受益人數增加50萬人。

利用00878 每個月幫自己加薪

00878歷年現金股利狀況（近兩年平均現金股利1.08元）

2021年，總配發現金股利0.98元

2022年，總配發現金股利1.18元

每月期望幫自己加薪1萬元，一年12萬，需要購買111.11張（112張）的00878

2023年1月6日，00878收盤價16.41元；買下112張00878，需要183萬7920元

不用被數字侷限住 設定自己能夠達成的短期目標

利用相同的判斷方式，幫自己設定加薪目標

每月加薪1500元，需要17張，27萬8970元

每月加薪20000元，需要223張，365萬9430元

將存錢目標從傳統的第一桶金，變成每個月能夠幫自己加薪多少，製造更多動力。

這邊並沒有將00878的價格漲跌因素考慮進去，只單純按照過去配發現金股利，估算每個月加薪所需要的金額。

對於單純儲蓄可能需要5-6年才能存下100萬現金，但存下100萬也不確定如何用來改善生活，目前對於努力存錢目的還感到迷茫的觀眾朋友，換個角度想成現在存下的金錢，只要能夠變成穩健長期成長的商品，就能每個月幫自己加薪，每隔幾個月就能獲得實質的回饋。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 薪資

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