美國出「這步」拖累00882績效！ 專家：追蹤指數內這些公司很會漲

00882的重大消息解讀

有不少持有中信中國高股息（00882）的朋友最近發現，投信官網的公告表示，00882與所追蹤的指數出現「重大差異」，這是什麼情況？

我們都知道，一檔ETF品質好壞，最重要的就是與其所追蹤指數的差距。

像0050追蹤的就是「台灣50指數」，從年頭到年尾，按理說兩者表現要一致不能差太多。總不能指數漲了10%，ETF只漲5%，那基金公司就有問題了。而00882與所追蹤的「恒生中國高股息率指數」去年卻發生這種情況，我很難相信882會有這種問題，經過一段時間的查證，總算水落石出了。

原來主要是去年美國商務部一連串針對中國企業的制裁行動，受制裁的公司有幾檔是「恒生中國高股息率指數」的成分股，但是00882並未持有。

偏偏這些受制裁的公司（都是能源股）又很會漲，但是882不能買，只能把資金按比例投入其它成分股。想當然，其它股票去年多半時間是下跌的，所以一來一回就導致整年下來，882與指數的追蹤差距就這麼拉開了。

如果沒有網友跟我說，我也不知道這事。因為這檔ETF整年下來含股息下跌幅度只有8.14%，其實已經算是非常抗跌了。只能說如果美國沒有出這步，這檔ETF去年績效應該會更好。

回顧這檔ETF也上市2年了，雖然就這麼剛好搭上恒生指數20年一次的大空頭，不過這個時間點也非常值得來檢視一下它到底符不符合作為一檔「高股息ETF」的標準。

所以我在上周末也針對這個主題錄製了新影片，歡迎大家轉去頻道觀看，回應過去一段時間不斷敲碗要我更新的網友。

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