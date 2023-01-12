0050最佳賣點？網聽「賣股還學貸」狂勸阻：債會幫你賺錢

政府提供低利率的學生貸款，讓經濟較不寬裕的學生可貸款繳學費。有網友表示，為了還完學貸，他想賣掉一張0050，但正在猶豫賣的時機。不過大批網友都認為，學貸利率低，不需要急著還款，否則機會成本反而會升高。

一名網友在PTT發文表示，「打算先把學貸還完，把一張0050賣掉，好奇要等到除息那天賣掉比較好，還是其實根本沒差想賣就賣呢？」

其他網友則留言「除息反而該買吧，和金控一樣」、「除息再賣實際算起來可能會比較便宜」、「除息的錢是扣10元，但賣掉是扣 0.1+0.1425%的稅」、「等填息再賣吧 填息才是真正將息入口袋」、「你可以算一下，哪個被扣掉的手續費比較少」、「除息那天會有人買幫你推股價」。

不少人都建議不要急著賣股還學貸，有網友留言「學貸利率這麼低，不用這麼早還」、「低利貸款借好借滿能不還本就不還本」、「你以後借不到比學貸還低的利率」、「了解債以後，債會幫你賺錢」、「別做傻事」、「等你缺錢再賣」、「學貸利息低不用先還，你之後很難借到這麼便宜的錢了，如果缺錢要用，賣掉0050，一半的錢放正2即可」。