16檔ETF近4年績效曝光！選高股息還大盤指數型？ 專家：看風險承受度
台股ETF種類許多，有大盤指數型、高配息、高息低波...各種版本，投資人要怎麼選擇，而那種類型誰的績效才是最好？
YouTube頻道《投資嗨什麼》中分享，選擇哪一類型的ETF還是要看投資人的策略是什麼，長期參與股市就選擇大盤指數型，想要在股市空頭也能安穩領息的，就可以選擇高股息的ETF，相較於大盤型的也會比較抗跌。
以下為影音內容：
追求資本利得的話，就選大盤指數ETF；追求息收的話，就選高股息ETF。但真是如此嗎？
大家都說如果年紀大且追求穩定的話，就選擇息收型的高股息ETF，倘若還年輕還有承擔風險的能力也較大時，就選擇資本利得的大盤型指數ETF。
看報酬從數字上來看的話，這些績效表現是否，真的是大盤指數ETF會勝過配息型ETF？
統計市面上200多檔ETF，分別篩選出大盤型和息收型的ETF，並排除掉2022年成立的ETF（因未滿一年，需要時間觀察），經挑細選後，只剩下16檔ETF，抓取自成立時間至12月19號的報酬。
數字是含成立以來到現在的資本利得，還有股息的部分，是年化報酬。
16名：富邦特選高股息30（00900），上市成立至今報酬是-22.08％
15名：永豐台灣ESG（00888），上市成立至今報酬是-5.79％
14名：富邦臺灣優質高息（00730），上市成立至今報酬是2.07％
13名：元大MSCI金融（0055），上市成立至今報酬是4.64％
12名：元大高股息（0056），上市成立至今報酬是5.39％
11名：國泰股利精選30（00701），上市成立至今報酬是6.19％
10名：富邦摩台（0057），上市成立至今報酬是6.88％
9名：FH富時高息低波（00731），上市成立至今報酬是7.34％
8名：國泰永續高股息（00878），上市成立至今報酬是8.11％
7名：元大摩臺基金（006203），上市成立至今報酬是8.47％
6名：元大台灣50（0050），上市成立至今報酬是9.38％
5名：永豐臺灣加權（006204），上市成立至今報酬是9.83％
4名：元大台灣高息低波（00713），上市成立至今報酬是10.25％
3名：富邦公司治理（00692），上市成立至今報酬是11.53％
2名：富邦台50（006208），上市成立至今報酬是11.68％
1名：元大臺灣ESG永續（00850），上市成立至今報酬是15.34％
上面排名，若用高股息ETF來區分的話（不算高息低波），第一名是00878，上表排名第8，年化報酬有到8％多，難怪有這麼多投資人一直追捧它，也在定期定額上面的人數創下新高。
不過2022年是空頭年、股市盪動，若用成立至今計算一定會有涵蓋到多頭年，可能就不是那麼準；以下表格就從2022年1月3日開盤的時候一直結算到12月19日，在股市不好的情況下，還有哪幾檔ETF如果真想投資的話，可以做選擇：
2022年股市真的不好，所以不論大盤指數型ETF，還是高股息ETF都一片「綠油油」，績效都是負報酬。
不過還是有相對抗跌的，前三名分別是：
3名：元大MSCI金融（0055），2022年表示是-9.19％
2名：元大台灣高息低波（00713），2022年表示是-6.49％
1名：FH富時高息低波（00731），2022年表示是-5.46％
所以即便股市震盪，還是想要投資的朋友，就可以選擇高息低波或是高配息的產品。
因為2022年是空頭年，所以大盤型指數賺取「資本利得的類型」，表現得就確實是比「配息ETF」來得差。
另外以下是2022年才上市的ETF，比較特別的是2022年沒有成立大盤指數ETF，只有配息型ETF：
大黑馬就是群益台灣精選高息（00919），它的成立時間是在2022年的10月份，成立至今的報酬有高達9.4％。
其他包括凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、永豐優息存股（00907）。
結論
長期股市是向上趨勢的話，投資大盤指數型ETF績效會比配息型ETF好，年化報酬率可能會相差差不多近一倍。
但如果是股市空頭，在盤整的情況下，選擇高息低波或是配息型的ETF，會相對抗跌。
呼應最一開始的問題，上了年紀或是風險承受度低的投資人，遇到2022年的空頭年，選擇配息型ETF確實就有達到相對抗跌的效果，且還會有穩定息收的部分。
但若是年輕人的話，往後還有很長的時間可以投資，對於風險承受度也較高，投資大盤指數型ETF的話，拉長時間來看，報酬表現確實比配息型ETF好。
不過資金夠充裕，想要一個月投資兩檔以上的ETF，最好的選擇就是既投資大盤型ETF也投資配息型ETF。
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