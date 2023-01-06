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年前「這檔ETF」殖利率高達10％！ 專家：小額搶反彈可考慮買進

聯合新聞網／ 股添樂
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

過年前有不少ETF即將配息，有朋友問我，為什麼國泰北美科技(00770)殖利率可以到10%？

大家要有個基本常識，名稱如果帶有「科技」，就代表這檔ETF本質是一檔鎖定科技股的商品。科技股有個特質，就是即使賺錢也不一定會配出來，為什麼呢？因為產業競爭激烈，許多獲利都會用於裝備競賽，再投入研發工作中。

這次00770預計配出2.8元，殖利率高達10%，常理推斷部分配息數字可能是來自於「資本利得」，也就是賣股的獲利部分，不過這也代表過去一段期間，投資科技產業確實具成長趨勢，能為投資人帶來收益。由於股票可不會天天賣，所以這種高股息，也不會是常態。

另外名稱帶有「北美」，投資範圍當然也不在國內，所以「北美科技」，指的就是美國的科技股。

目前國泰有2檔錨定美國科技股的ETF，國泰北美科技(00770)是一檔，另一檔是國泰費城導體(00830)。為了幫助理解，官方分類的方法是00770是「軟的」，00830是「硬的」。

不要誤會，軟是指「軟體」，不是股價軟(雖然過去一年是真的軟)。所以00770是投資軟體與服務，00830是投資硬體零組件。

不過無論軟硬體，投資科技屬性產品最終還是該把焦點放在「投入時機」、而不是「股息」上。畢竟科技股的波動是很高的，像明星股特斯拉2個月就可以跌5成，哪有那麼多5成可以跌？

但是現在經過一年，美國科技股已經修正一大段了，雖然今年看來科技股的前景依舊「迷霧重重」，不過科技終將引導人類前進，尤其美國作為世界科技的領頭羊，價值還是擺在那裏。

由於ETF是持有一籃子股票，透過ETF投資科技股，不至於發生像單一檔個股動輒5、6成跌幅起跳，也不會有突然下市的問題。所以如果要逢低分批買進，或是小額搶反彈，我覺得還是可以的。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

00770國泰北美科技 00830國泰費城半導體 ETF 殖利率

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