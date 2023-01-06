00878高達7成配息出自本金…「左手換右手」？ 他曝：ETF都可能遇到

國泰永續高股息（00878）的配息只是左手換右手嗎？竟有高達七成配息來自本金。

YouTube頻道《知美JiMMY》表示，這是每一檔規模跟受益人數成長快速的ETF都會面對到的問題，並也解釋收益平準金的好處和壞處。

以下為影音內容：

國泰永續高股息（00878）今年規模成長近千億，為什麼網路上討論00878規模快速增加，對於早就持有的投資人來說卻反而是缺點？

將近七成現金股利來自收益平準金，左手換右手真的是高股息才會有的致命問題？

00878上市三年不到，受益人數已經超越台灣最老牌ETF元大台灣50（0050），成為台灣受益人數第二多的台股原型ETF，統計今年以來00878的資產規模、受益人數成長幅度，總共出現四個月份，單月成長規模突破百億大關，淨資產價值由1月初的350億，成長到12月中的1322億，總成長幅度將近1000億元。（截止2022年12月16日）

ETF資產價值、受益人數越來越高，除了能夠有效降機經理費、減少追蹤誤差，還能避免因為規模太小遭到清算下市。

00878採用季配息制度配發現金股利，一年總共配發四次現金股利，統計今年收益分配可以發現，四次現金股利分別為：0.3、0.32、0.28、0.28元；整體數據看起來非常穩定。

但第一、二次收益分配，00878收益平準金占比竟然比股利實際占比還要高，第二次占比甚至高達68.75％，第四次收益分配雖然股利實際占比較高，但收益平準金占比仍然將近五成。

擁有收益平準金制度的00878，好處是每單位可分配收益不容易遭到稀釋，壞處是一部份的資金需要當作收益平準金，無法完全投入市場。

為什麼00878需要加入收益平準金？

避免因為規模和受益人數激增，造成股利稀釋；但收益平準金如果占比過高，其實就是拿本金配給自己。

1.先投資者，實際參與多少次成分股除息；就應該領多少，不應該後晚投資的人稀釋股利。 2.不足的部分，通通用收益平準金；可以概括成用本金來補滿不足的缺口。 3.達到股利不被稀釋的目的。

ETF一視同仁，不論先來後到收益平準金支出還是大家一起平分。

股利稀釋、收益平準金制度不會讓你的錢變多或變少，先來的一定會被占便宜。

股利稀釋，每次配發現金股利金額變動幅度大；收益平準金制度讓每次配發現金股利金額較穩定。

00878還可以繼續持有嗎？

只要規模和人數暴增，每一檔ETF都會面臨這些問題，只是找尋的解決方式，就是選擇股利稀釋或收益平準金制度。

在意的投資人可以選擇自行挑選公司，打造自己的ETF組合或等待00878規模成長趨於平緩再考慮進場。

永遠記住選擇持有ETF的目的，根據策略幫你買進一籃子股票。

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