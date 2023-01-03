00878仍是今年高股息ETF代表？ 專家曝數據：高速成長無極限

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2022是股災年，卻也是ETF最好的年代，如果要挑選最有代表性的一檔，那肯定是國泰永續高股息（00878），在績效、配息穩定的加持下，規模暴漲1000億元，多了50萬人持有，它是比元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）更好的選擇嗎？

以下為影音內容：

2019、2020、2021連續三年大盤含息報酬率都在27％以上，可說是台股最美好的黃金年代和瘋狂盛宴，在熱潮之下，無數新手投資人開戶湧入，卻在一片樂觀氣氛中，2022年大反轉發生了。

該怎麼形容2022年呢？幾年之後回憶起來，可能會記得股災的痛苦，但也不會忘記有一檔高股息ETF取得傲人成就，不是因為績效第一，而是它的故事最傳奇；上市短短兩年多就晉升台股ETF三大天王（0056、00878、0050），後面可是還有230多位競爭者。

00878就是今天的主角，最能代表2022年的一檔台股ETF。

目前台灣上市加上櫃ETF的數量已經逼近240檔，主題類型是包山包海、各擅勝場，能成為站在頂端的佼佼者，肯定有過人之處；00878規模排在第三名，受益人數排在第二名，恐怖的是它依然在高速成長ing，看不到極限在哪裡。

儘管2022年股市表現慘澹，ETF投資人還是勇敢加碼，也有非常多新朋友買入支持，三大天王在規模和受益人數上都是大幅度成長，不過00878只能用一個「扯」來形容，短短一年暴漲超過一千億元，多了40萬人持有，幅度根本突破天際。

到底00878有著什麼樣的魅力，能夠寫下奇蹟般的紀錄，它是ETF三大天王中最好的選擇嗎？2023年又能走到哪裡：

國泰永續高股息（00878）

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 成立時間：2020.07.10 上市時間：2022.07.20 發行價格：15元 追蹤指數：MSCI臺灣ESG永續 高股息精選30指數

每年5月和11月進行成分股審核與調整，1年配息四次，是在2、5、8、11月。

指數以「MSCI臺灣指數」為選樣範圍，考量ESG評級資格、ESG爭議評分資格、規模愈獲利性，在計算個股的股利分數，依分數排序選出前30檔個股作為成分股。

00878雖然名字有ESG，不過其實ESG、規模和獲利能力都是資格考試，過關後得用股利分數篩選，不難看出身為一檔高股息ETF相當重視殖利率，而分數加權上是最近一年占25％、最近3年占75％，大起大落的公司不容易入選；另外，2022年的前11個月總費用率0.45％，放在高股息裡面是優異的，以整個國內股票型ETF來看，也能排在前段班。

00878三大特色

1.穩定季配息

之前分享過一年發4次股利在基金和債券ETF上不算新鮮事，不過00878把季配息機制導入國內股票型ETF，結果正中台灣投資人胃口，空前成功。

現在新出的ETF紛紛比照辦理，連老ETF也跟著改，季配息時代來臨。

對不少台灣人來說，錢確實進口袋的踏實感是支撐他們長期投資的重要動力，高股息才會如此熱門，00878上市後能穩定配現金股利，從完整年度2021年開始算，目前一共配息3次，除了第一次較少之外，其他多在0.3元上下，這兩年全年殖利率也超過5％、6％不少，這對存股族、小資族太有吸引力了。

2.報酬率勝0050

00878上市雖然才短短2年多，不過經歷了台股近期最輝煌的階段，也遇上股災的考驗，簡單來檢視一下。

除了主角00878，0056、0050和元大台灣高息低波（00713）也一同加入比較，在淨值報酬比拚中，近1年就是比誰跌得少，00713的低波動因子看起來有效果，00878表現也不錯，如果從00878上市時間開始統計，依然排名第二，小贏0050而大勝0056；但時間短暫也只能僅供參考，只是這2年多的好績效對吸粉肯定有幫助。

3.平衡的穩定

對小資族、存股族這一類高股息愛好者，除了追求不間斷的現金流，大概也難以忍受劇烈的波動，寧願少賺也不要多賠，穩定性很重要。

以ETF三大天王近一年的表現，00878除了績效贏，也就是跌得少之外，在衡量波動程度的指標中，例如「年化標準差」和「Beta值」都是最低的一位。

是害怕波動大的投資人的福音；不過還是一樣路遙才知馬力，1年很短暫，00878需要更長時間來累積數據。

「存」彷彿是和00878相連的關鍵字，這現象與相對多元的產業分布有關，目前30檔持股中就有國泰金（2882）、元大金（2885）、開發金（2883）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、永豐金（2890）、富邦金（2881）、第一金（2892）、上海商銀（5876），共8金一銀。

前10大持股則有華碩（2357）、仁寶（2324）、英業達（2356）、廣達（2382）、光寶科（2301）5檔是電腦及週邊設備；整體來說電傳金稱得上均衡。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。