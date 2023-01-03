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新手投資「7成0050、00878存股＋3成賺價差」 網籲：全存它就好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資股票，計畫七成存股、三成賺價差。聯合報系資料庫
網友投資股票，計畫七成存股、三成賺價差。聯合報系資料庫

投資理財學問大，可選擇短線或長線投資，股票標的也有多種類型。有網友近期打算投資股票，正在考慮將身上的七成閒錢存股00878、0050，剩餘三成閒錢短線投資賺價差。不過其他網友多建議先以「存股」為主，且有人直言「存一個0050就好了，沒什麼錢就把標的集中點」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「短期跟長期推薦」，她表示，「身上的閒錢想七成存股、三成想賺價差，存股目前在考慮00878、0050，不知道大家對投資小白有沒有什麼建議？」

其他網友則留言「0050看月線，低於月線5%進場、高於5%出場。出場的就那三成，如果妳本金不大，我是認為沒有什麼意義」、「全部存股，ETF或是長期投資的個股，用一點點的玩樂錢去體驗價差，感受一下股價的波動就好，當練習，別還不懂就去賺價差，賺不到的」。

還有網友建議「這兩支都可以投，建議存股為主」、「存一個0050就好了 沒什麼錢就把標的集中點」、「建議存高股息的etf」、「建議找自己的選股邏輯、方式，如果沒找到之前，別考慮做價差，不如100%存股，價差賺不到反被套」。

Dcard ETF 高股息 理財 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息

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