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為00916打破只存零股的規則 華倫：適合想提早財富自由的人

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

流浪教師華倫老師年輕有體力時，靠著多兼課，每月「存零股」，累積資金高達六仟多萬，年領股息250萬；為何不買美股、不買整張的華倫老師卻為一檔海外型配息ETF國泰全球品牌50（00916），打破規則？聽聽他在《投資嗨什麼》對這檔00916 ETF的分享。

以下為影音內容：

00916打破老師存零股的方式

先介紹設定存股的4個條件：

1.公司產品或服務「壟斷」或「寡佔」特性（市佔率最好30％以上），在該產業市估排行前2名。

2.產品或服務簡單易懂、長久不變、具持久性。

3.自由訂價能力高（最好可以漲價）、受景氣影響、重複消費。

4.毛利率>20％、營業利益率>10％，ROE>15％

複合以上條件，就會是非常優質的公司。

國泰全球品牌50（00916），一直想要擁有這種龍頭公司，尤其美國或全球公司的ETF，知道要發行的時候就很有興趣了，所以募集時候，就去申購了20張。

因為今年行情不太好，募集期間美國在升息，中國還在清零，可能全球大環境都不好，也不敢一下就買200張，也沒那麼多資金，想說等上市之後，若遇到跌價還可以買進。

00916特色

很多生活所需的奢侈品，金融業、科技業、零售業的龍頭公司，都在這檔00916裡面；而且00916每年6月會配息。

00916裡面的成分股都是全世界非常知名、大的、市佔率高的公司，類型全包：吃喝玩樂都有。

從平價到高檔的族群都有，涵蓋所有的族群，全世界任何人從年輕到老，只要對這些成分股公司消費，投資人就可以算是股東。

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大者恆大，富者恆富。

這些有錢人都是靠他們公司規模越來越大，身家資產也越來越大，只要買進他們的股票，就跟這些富人的速度一起成長。

只不過富人的本比較大，我們的本比較小，但是卻可以跟他們保持同樣的速度成長。

而且買ETF不用擔心，ETF的選股邏輯會自動替你篩選和維持住全球50大的品牌，不用擔心市值是否縮小或是經營不善，沒有這個問題。

投資品牌力前十強的公司績效勝過標普500約1.8倍

從2006年到現在，約有16-17年，如果投資全世界大品牌（品牌力前10強的公司）的報酬率高達435％，強品牌世界組合約357％，標普500指數只有245％，MSCI世界指數只有124％。

00916是海外型的ETF，成立時間是2022年9月16號，屬於年配息。

因為是ETF所以還是會做成分股的調整，以確保都是前50大的知名品牌，且符合這檔指數追蹤的目的，每年的4月和10月份都會做只是上面的調整。

主要買的就是全球50檔，包含像是科技龍頭、金融巨擘，還有消費性精品龍頭。

適合想提早財富自由的人，想要投資美股，但無法半夜看美股行情；不想開美股帳戶，不想換美金（含有匯率問題）。

投資大盤指數ETF，像是買全球品牌50大的00916，投資方式很簡單，三個步驟：選對標的、定期定額、付諸行動。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

00916國泰全球品牌50 ETF 巴菲特 特斯拉 成分股 市佔率 大盤

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