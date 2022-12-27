快訊

疫情升溫 相隔月餘再破兩萬人！本土今增2萬4427例

一夜回到解放前？大陸「全面放開」 極端解封的疫情錯亂

官員大合照惹「魔獸」不爽走人？球團依賴政府奶水是問題

00878高股息ETF有「3大缺點」不要買？ 但這1類人適合買

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇詢問為什麼不要買高股息標的。圖／報系資料照
網友好奇詢問為什麼不要買高股息標的。圖／報系資料照

股票分為多種類型，依據投資目的適合的選擇標的也不盡相同。一名網友詢問「為什麼現在好多人都說不要高股息？」對此，有投資人解釋，高股息長線投資報酬率較低，分散風險效果也較差，等於不抗跌、損失多、還要付更多管理費。不過若是即將退休的中年人，就較適合投資穩定高股息，可保持現金流。

一名網友在論壇Dcard發問「為什麼現在好多人都說不要高股息，之前00878出來的時候不是很多人推嗎？」

其他網友留言「高股息投資長線來看，就是會輸給全市場指數化投資；短期一兩年可能會贏，但是只要時間拉長到4-5年，基本上都輸，股息要負擔比較多稅務，還有高股息的股票佔台股比例不高，分散風險的效果差」、「高股息並沒有比較抗跌，卻要損失較多的獲益，還要付出更多的管理費」、「目標是長期投資，結果買報酬就是比較低的高股息不就是來搞笑的」。

還有網友留言「因為高股息低成長，配息也是羊毛出在羊身上，整體報酬長期下來與大盤相差甚遠，如果是長期投資的年輕人建議買大盤，如果是將要退休的中年人建議穩定的高股息，隨時要用錢漲幅不會太大」、「其實高股息也不完全是垃圾，選高股息的他們不在意少賺的價差，能比定存好就滿意了，最重要的還是瞭解自己的個性與偏好」。

大盤 台股 Dcard 00878國泰永續高股息 ETF

延伸閱讀

他打死不買00878、0056… 六原因曝光：爽領股息卻有極大副作用

2022年「ETF殖利率排行」出爐 00878不在榜內、00900排名第二！

2023年金融股能配息嗎？ 台新金（2887）和「這五檔」殖利率大於5％

全球美食榜「台灣排名45」 BBC記者轟：史上最愚蠢名單

相關新聞

00878高股息ETF有「3大缺點」不要買？ 但這1類人適合買

股票分為多種類型，依據投資目的適合的選擇標的也不盡相同。一名網友詢問「為什麼現在好多人都說不要高股息？」對此，有投資人解釋，高股息長線投資報酬率較低，分散風險效果也較差，等於不抗跌、損失多、還要付更多管理費。不過若是即將退休的中年人，就較適合投資穩定高股息，可保持現金流。

2022年「ETF殖利率排行」出爐 00878不在榜內、00900排名第二！

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2022年要結束了，對愛領股利的台灣投資人來說，哪一檔ETF配息最大方，又是哪一檔在殖利率稱王呢？萬眾矚目的國泰永續高股息（00878）沒上榜，而績效慘澹的富邦特選高股息30（00900）高居第二，第一名更是讓人出乎意料！

通膨放緩 2023年布局美債ETF、投資級公司債ETF掌握收益契機

上周五（23日）公布美國11月PCE物價指數年增5.5%，符合市場預期，同時12月密西根大學調查也顯示，消費者對未來1年...

0056大換血但卻吃不了豆腐？ 投信與外資買賣像事先講好一樣

富時(FTSE) 於12月2日公告，元大高股息（0056）所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」（以下簡稱臺灣高股息指數），成分股將由30檔增加至50檔；不少投資人都很好奇，可不可以買進0056新增的成分股，搶搭順風車，吃0056這檔ETF的被動型買盤豆腐，讓它幫我們抬轎呢？ YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分析，0056成分股，被刪除和新增的股票的籌碼面，觀察外資和投信的買賣超，可以發現，一方大買，另一方就大賣，很顯然，一檔股票被納入或剔除0056成分股，和其漲跌沒有太大的關係。

0056「借券」怎麼設定利率？ 隨時都可把股票拿回…五疑問一次解

之前有不少粉絲朋友詢問借券一事，小車雖有開戶並委託借券，卻從未成功借出過，所以也無法與大家分享相關經驗。直到前幾日我的0056終於成功借出了，今日就來分享我的借券初體驗。

再跌也不用管！怪老子不推存股改存它：近1個月報酬逼6% 有錢繼續加碼

「以長期持有、穩定投資的投資人來說，債券可以收息，就算不是買到最低點也沒有關係，因為你永遠不知道何時會是最低點，再跌也不用管，現在殖利率已經夠高了，就算價格再跌，擺著收息也能很快補回來。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。