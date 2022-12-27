00878高股息ETF有「3大缺點」不要買？ 但這1類人適合買

股票分為多種類型，依據投資目的適合的選擇標的也不盡相同。一名網友詢問「為什麼現在好多人都說不要高股息？」對此，有投資人解釋，高股息長線投資報酬率較低，分散風險效果也較差，等於不抗跌、損失多、還要付更多管理費。不過若是即將退休的中年人，就較適合投資穩定高股息，可保持現金流。

一名網友在論壇Dcard發問「為什麼現在好多人都說不要高股息，之前00878出來的時候不是很多人推嗎？」

其他網友留言「高股息投資長線來看，就是會輸給全市場指數化投資；短期一兩年可能會贏，但是只要時間拉長到4-5年，基本上都輸，股息要負擔比較多稅務，還有高股息的股票佔台股比例不高，分散風險的效果差」、「高股息並沒有比較抗跌，卻要損失較多的獲益，還要付出更多的管理費」、「目標是長期投資，結果買報酬就是比較低的高股息不就是來搞笑的」。

還有網友留言「因為高股息低成長，配息也是羊毛出在羊身上，整體報酬長期下來與大盤相差甚遠，如果是長期投資的年輕人建議買大盤，如果是將要退休的中年人建議穩定的高股息，隨時要用錢漲幅不會太大」、「其實高股息也不完全是垃圾，選高股息的他們不在意少賺的價差，能比定存好就滿意了，最重要的還是瞭解自己的個性與偏好」。