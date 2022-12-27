早知道18歲每月6千買0050！ 12年後她悔嘆：少賺了122萬

投資理財須謹慎執行，且須面臨一定風險，不過若選擇穩健的投資方式，獲利雖慢但也會較為穩定。有網友抱怨，小時候看著媽媽玩期貨失利欠債，導致自己對於投資相當害怕，如今30歲才理解投資的重要性，她試算，若從18歲開始每月投入6000元購買0050或QQQ，如今已可分別賺進122萬、145萬元。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「以前因為媽媽玩期貨失利，欠了一堆債，害我以為所有的投資理財都很可怕，大學時期連股票或期貨是什麼都不知道，也不想去上任何投資理財課程，覺得這些都是騙人騙錢的東西，甚至連可以買零股這件事也不知道」。

該網友說，「現在年紀到了30歲才懂什麼是大盤、ETF、複利，要是我在 18 歲的時候每月投6000元在0050的話，現在已經賺了122萬，如果標的換成QQQ，現在已經賺了145萬，等於說我被家裡人的故事嚇到，不去理解投資理財，導致我少賺一桶金，現在回頭看這些數據，只覺得好可惜」。

其他網友則留言「理財不嫌晚，只嫌沒行動」、「只看數據其實沒什麼用，前幾年股市大跌的時候有抱住才是真本事」、「也許過幾年妳又有不同想法了」、「30歲的妳，還有30年以上的時間累積複利，以後妳的小孩子，妳一定也會讓他在18歲以前知道複利的威力，代代疊加，威力比原子彈強了」。