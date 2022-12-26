0056大換血但卻吃不了豆腐？ 投信與外資買賣像事先講好一樣

富時(FTSE) 於12月2日公告，元大高股息（0056）所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」（以下簡稱臺灣高股息指數），成分股將由30檔增加至50檔；不少投資人都很好奇，可不可以買進0056新增的成分股，搶搭順風車，吃0056這檔ETF的被動型買盤豆腐，讓它幫我們抬轎呢？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分析，0056成分股，被刪除和新增的股票的籌碼面，觀察外資和投信的買賣超，可以發現，一方大買，另一方就大賣，很顯然，一檔股票被納入或剔除0056成分股，和其漲跌沒有太大的關係。

以下為影音內容：

0056這次成分股從30檔擴大至50檔，並且在12月16日盤後正式生效，然後那天剛好又是(FTSE)富時羅素指數季度調整。

被刪除和新增的股票的籌碼面

被刪除的其中三檔：

1.台泥（1101）

12月16號的時候外資買超將近3萬張，而投信賣超也接近3萬張左右。

台泥被踢出成分股，投信大賣可以理解，但全部的籌碼都被外資接走，也太剛好了，好像是雙方有事前先溝好一樣。

2.中鋼（2002）

12月16號的時候外資買超5萬多張，而投信賣超5萬多張；張數還都非常接近。

3.中鴻（2014）

12月16號的時候外資買超1萬5千多張，而投信賣超1萬8千多張。

數字都很接近，給人一種事前先說好，你負責賣幾張，我負責買幾張的感覺。

被新增的其中三檔：

1.台塑（1301）

12月16日外資賣超8千多張，而投信買超7千多張。

2.南亞（1303）

12月16日外資賣超9千多張，投信買超6千多張。

3.遠東新（1402）

看到上圖兩大買賣數字，可以說是幾乎一模一樣。

幾乎都是外資跟投信互相丟籌碼，一個大買，另外一個就負責大賣。

結論

回到最初的問題，「可以買進0056新增的成分股，吃0056被動型買盤的豆腐嗎？」答案很顯然就是「沒有用的」。

投信大買，外資就大賣；等於籌碼只是左手換到右手，互相丟來丟去。顯然股價漲跌和ETF的被動型買盤，沒有什麼太大的關係。

思考一下，新納入的成分股，要在什麼情況下，才能吃到0056被動型買盤的豆腐呢？如下：

第一種：投信大買，外資也跟著大買 第二種：投信大買，外資沒有動作 第三種：投信大買，外資小賣

但實際例子，可以發現只要投信大買，外資就大賣；所以不管被納入或刪除0056成分股，對那支股票漲跌沒有太大關係。

且外資跟投信非常故意，就是看準了一定會有人想要抱著搭順風車的心態進場，被剔除的台泥跟中鋼在12月16日這天，都拉很高的尾盤；相反被新增的台塑、南亞、遠東新，都是呈現殺尾盤的情況。

是否很奇怪，被刪除的成分股拉尾盤，被新增的成分股反而在殺尾盤，跟一般的直線思考邏輯不太一樣，應該要反過來。

所以才說應該是故意捉弄投資人的，故意讓買進的人還沒開始賺錢，就先吃了一根殺尾盤。

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