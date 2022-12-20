台積電還有人存嗎？網全搖頭笑「會破產」曝006208是更好選擇

台股19日持續疲弱，終場收在14,433.32點，下跌95.23點，成交量2,065.91億元。台積電（2330）收466.5元，跌幅0.96%。網友好奇詢問「還有人在存台積電嗎？」不少人都搖頭直說「存股台積電的人大概都破產了」，許多人認為存股還有更好的選擇。

一名網友在論壇Dcard以「台積電現在還有人在存嗎？」為題發文，他表示，「它本身會發股息，還有人在存台積電嗎？」

許多人搖頭並留言「你會這樣講就是看不到遙遠的路」、「存股台積電的人大概都破產了」、「一堆5、6%的筆電、電通、傳產、銀行股，幹嘛存台積電」、「有更好的選擇，不存台積電了」。

還有網友留言「存股最好還是存指數型ETF會比較好，避免單一公司受到公司自身因素導致股價長期疲軟，台灣比較推薦0050/006208這類」，不過也有網友留言「還存台積電啊，護城河還很強」、「大家都不要就可以撿了」。