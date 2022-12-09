0050長期持有不用在乎成本多少？ 施昇輝的兩種買法、一波段操作

人稱「佛系理財大師」的「樂活大叔」施昇輝靠兩檔標的就能穩穩過退休生活，就是元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。

YouTube頻道《說書人 JK》影音解說，一本施昇輝於出版書籍當中的0050投資法，據歷史經驗說明只要長期持有0050，隨時都可買也不用在乎成多少，都能獲利，也介紹了兩種投資0050的方法和一種賺價差的方式。

以下為影音內容：

台股第一波狂潮是發生在1989年到1990年間，當時有一本暢銷書，據說賣破百萬本，書名大喇喇很囂張就叫「理財聖經」，裡面的重點只有六個字「隨便買不要賣」。

其實也可以用在台灣50（0050）身上，不論什麼時候買，甚至買的價位偏高，造成短期套牢，但把它抱牢，每年還是有穩穩的股息可領，無論是否買在最高價，或者很幸運買在當年最低價，平均都還能有3-4％的殖利率。

雖然這幾年股息殖利率有下降的趨勢，假設在2015年買在最高點73.3元，換算當年股息殖利率也比定存好一點，但只少還有賺，且長期持有下就可以一直領下去，活越久賺越多。

除非台股永遠不再上漲，否則經過長期累積的配息，足以抵銷股價上的虧損，甚至還可以得到解套的那一天，屆時所有的股息都可以順利入袋。

再舉2007年買在當年最高的72.3元為例，經過9年後總共可以領到16.4元的股息，以2015年10月底的股價63.2元來算，股價還虧損9.1元，但是把賺來個股息扣掉價差還是獲利了7.3元，9年下來累積的報酬率有10.1％。 若改用2015年0050的最高價73.3元計算，16.4元加上價差1元，全年累積報酬率24％。

投資人參與股票除權息最怕就是無法填權息，就是賺了股息賠了價差，0050在2015年之前總共有11次除息，每次都能填息，最長102天，最短5天，平均差不多1個月就能填息。

這對長期持有的投資人無疑是最大最實質的利多，只要長期持有根本不必在乎何時買，而且不用管成本是多少。

若是覺得這樣的做法太懶太敷衍，以下提供兩個方法，讓平均成本相對較低。

定時定額

定時定額是很多人買基金會使用的方法，也就是每個月找到一個固定的日子，就扣款買進，這是典型的懶人投資術。 縱使有時候賣的價位稍貴，但長期平均下來，一定會來到一個合理的投資價位。

定價定額

比上述投資法更稍微積極的做法，設定一個價錢，只要低於這個價錢，就可以多買幾張，若是資金更充裕就可以買更多。 這樣的做法平均成本一定會比定時定額法更低，獲利當然也比較高，不過還是有可能會根本買不到股票。

進階版買法：波段操作

有賴於技術指標，首先必須了解是一個侷限，用在大盤就極具參考價值，但用在個股時經常會鈍化。

為什麼呢？關鍵在於個股擁有想像空間，但大盤卻沒有，很多飆股明明技術指標顯示過熱，理論上應該要賣，但賣了之後卻依舊一路狂漲，因為投資人將其前景想得太多美好；反之亦然，技術指標已經低到不能再低，但投資人進場攤平卻是越攤越平，因為多數投資人早就不抱期待。

大盤則不然，因為它是整個次場的平均值，除非碰到席捲全球的系統性風險，如金融海嘯，否則就是過熱回檔，過冷回彈，比較容易掌握變化軌跡。

0050與大盤的連動性高，當然就可以順勢操作，而施昇輝最常用的就是KD值（學名：隨機指標）。

KD值永遠落在0到100之間，越低代表相對低檔，隨時會反彈，向上越高代表相對高檔，隨時會反轉向下。

看到KD值小於20買進，大於80賣出。

不過後來施昇輝更簡化，只看日線K值作為參考，依據2008年金融海嘯時候投資人信心最脆弱，日線周線月線和K值都不到10，當然就是千載難逢的進場時機，但有多少人真的敢進場。

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