快訊

農婦心碎！無名指婚戒超閃 吳怡農坦承10月已登記結婚

有出國計畫役男注意！軍聞社發布役政訊息：93年次男子明年1月1日起成為役男

陸軍國造無人機曝光 偵蒐快狠準 4周練出合格操作手

填息的0056能續抱或買進嗎？ 他分析：前十大成分股高達「7檔未填息」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

元大高股息（0056）今年度每受益權單位分配史上新高2.1元，10/19除息後發揮填息力，於12/1盤中最高達25.97元完成填息，僅花費32個交易日，創史上第四快紀錄；此時不少人好奇，該如何處理，手中有持股的投資人，該繼續持有、空手者還能進場嗎？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分析，0056前十大成分股的比重和除權息狀況，發現3日之前僅有3檔完成填息，有高達7檔尚未填息，甚至有些還處於嚴重貼息。

以下為影音內：

0056成分股所屬的產業，包括電子股、傳產股、航運股等。

1.聯詠（3034）

聯詠佔0056的比重高達6.21％，在7月12號除息51.5元，7月11日的收盤價格300.5元，也就是聯詠填息的價格為300.5元；聯詠也於近日完成了填權息的動作了。

2.電腦板卡的華碩（2357）

比重達5.36％，於7月29日除息42元，前一天的收盤價為319元，股價必須到319元才算填息，不過目前華碩呈現非常嚴重的貼息狀態。

3.電腦及周邊設備的光寶科（2301）

佔0056的比重5.34％，8月16日除息1.5元，8月15日的收盤價格為68.3元；於9月份的時候順利完成填息了。

4.IC設計的聯發科（2454）

比重達5.33％，在6月23日除息73元，前一日收盤價格為807元；目前尚未完成填權息的動作。

5.筆記型電腦的廣達（2382）

佔0056的比重5.25％，在8月1日除息了6.6元，因為中間碰到假日的關係，前一日的工作日是7月29日，收盤價為86.4元；廣達目前還未填權息，甚至還嚴重貼息。

6.晶圓代工的聯電（2303）

比重達5.19％，6月22日除息3元，可以看到除息前一日6月21日的收盤價為49.3元；聯電目前也還沒有完成填息，目前是有小貼息的狀態。

7.貨櫃航運的陽明（2609）

佔0056的比重4.91％，6月27日除息20元，遇到假日關係，前一天工作日為6月24日，收盤價格為98.3元；但現在陽明是呈現非常嚴重的貼息狀態。

8.水泥業的亞泥（1102）

比重達4.66％，7月28日除息3.4元，看到前一天7月27日的收盤價格為44.45元；於9月份的時候完成填權息的動作。

9.電子代工的和碩（4938）

佔0056的持股比重4.6％，6月30日除息5元，看到除息前一天收盤價為66.8元；目前股價還沒有填權息，有點小小貼息的狀態。

10.鋼鐵股的中鋼（2002）

比重達4.17％，在7月26日除息3.1元，前一天的收盤價為31.3元；目前還沒有完全填權息的動作。

結論

可以發現在0056前十大成分股當中，就有高達7檔還沒有完成填權息的動作，光這7檔股票就佔0056權值高達34.81％。

再來，能被選進0056的公司應該都是優良的好公司，既然是優良的好公司，想要完成填權息的動作應該不是一件困難的事情

因此可以設想一個情境，只要其他成分股不要跌得太誇張，當這些股票都邁向填息之路的時候，0056也會跟著被帶動往上漲

所以對於填息的0056，持有者還能不能續抱，或空手者還能否進場長期持有？這問題，已在上述的文字當中解答了。

◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 2454聯發科 2357華碩 1102亞泥

延伸閱讀

開始獲利！宏達電旗下VR事業群 傳將赴美上市掛牌

鴻海威州廠 伺服器產能滿載

她全薪5萬勞退自提6%後實領4萬 網揭「一理由」不建議自提

無人機國家隊將遴選第一種子 漢翔、經緯、雷虎搶進

相關新聞

填息的0056能續抱或買進嗎？ 他分析：前十大成分股高達「7檔未填息」

元大高股息（0056）今年度每受益權單位分配史上新高2.1元，10/19除息後發揮填息力，於12/1盤中最高達25.97元完成填息，僅花費32個交易日，創史上第四快紀錄；此時不少人好奇，該如何處理，手中有持股的投資人，該繼續持有、空手者還能進場嗎？ YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分析，0056前十大成分股的比重和除權息狀況，發現3日之前僅有3檔完成填息，有高達7檔尚未填息，甚至有些還處於嚴重貼息的狀態。

元大台灣50新成員擁題材 法人力挺

元大台灣50追蹤的臺灣50指數成分股變動，元大高股息成分股檔數擴增，由於這二檔ETF合計規模高達4,424億元，新增成分...

0056換血…有金融股了！中信金（2891）等獲選成分股

富時羅素昨（2）日發布五檔指數新季度成分股增刪，當中以ETF規模王元大台灣50、受益人數王元大高股息追蹤的臺灣50指數、...

升息導致股市動盪 這「兩檔ETF」越通膨賺越多？

YouTube頻道《說書人 JK》影音解說，既然通膨不是最近才有，為何股市前陣子卻瘋狂下跌呢？並且推薦兩檔升息通膨環境下，表現相對抗跌的ETF，分別是FH富時高息低波（00731）以及群益道瓊美國地產（00714）。

國內首檔期權策略型ETN發表會 活動圓滿完成

臺灣期貨交易所、元大證券、臺灣證券交易所與臺灣指數公司今（2）日上午九點於臺北101大樓1樓資訊展示中心共同舉辦元大證券...

00713公告第二次季配預估金額 與前次保持一致

9月改為季配、躋身規模百億級高股息ETF之列的元大台灣高息低波(00713)，繼首次季配配發1.45元後，今年第二次季配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。