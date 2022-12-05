填息的0056能續抱或買進嗎？ 他分析：前十大成分股高達「7檔未填息」

元大高股息（0056）今年度每受益權單位分配史上新高2.1元，10/19除息後發揮填息力，於12/1盤中最高達25.97元完成填息，僅花費32個交易日，創史上第四快紀錄；此時不少人好奇，該如何處理，手中有持股的投資人，該繼續持有、空手者還能進場嗎？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分析，0056前十大成分股的比重和除權息狀況，發現3日之前僅有3檔完成填息，有高達7檔尚未填息，甚至有些還處於嚴重貼息。

以下為影音內：

0056成分股所屬的產業，包括電子股、傳產股、航運股等。

1.聯詠（3034）

聯詠佔0056的比重高達6.21％，在7月12號除息51.5元，7月11日的收盤價格300.5元，也就是聯詠填息的價格為300.5元；聯詠也於近日完成了填權息的動作了。

2.電腦板卡的華碩（2357）

比重達5.36％，於7月29日除息42元，前一天的收盤價為319元，股價必須到319元才算填息，不過目前華碩呈現非常嚴重的貼息狀態。

3.電腦及周邊設備的光寶科（2301）

佔0056的比重5.34％，8月16日除息1.5元，8月15日的收盤價格為68.3元；於9月份的時候順利完成填息了。

4.IC設計的聯發科（2454）

比重達5.33％，在6月23日除息73元，前一日收盤價格為807元；目前尚未完成填權息的動作。

5.筆記型電腦的廣達（2382）

佔0056的比重5.25％，在8月1日除息了6.6元，因為中間碰到假日的關係，前一日的工作日是7月29日，收盤價為86.4元；廣達目前還未填權息，甚至還嚴重貼息。

6.晶圓代工的聯電（2303）

比重達5.19％，6月22日除息3元，可以看到除息前一日6月21日的收盤價為49.3元；聯電目前也還沒有完成填息，目前是有小貼息的狀態。

7.貨櫃航運的陽明（2609）

佔0056的比重4.91％，6月27日除息20元，遇到假日關係，前一天工作日為6月24日，收盤價格為98.3元；但現在陽明是呈現非常嚴重的貼息狀態。

8.水泥業的亞泥（1102）

比重達4.66％，7月28日除息3.4元，看到前一天7月27日的收盤價格為44.45元；於9月份的時候完成填權息的動作。

9.電子代工的和碩（4938）

佔0056的持股比重4.6％，6月30日除息5元，看到除息前一天收盤價為66.8元；目前股價還沒有填權息，有點小小貼息的狀態。

10.鋼鐵股的中鋼（2002）

比重達4.17％，在7月26日除息3.1元，前一天的收盤價為31.3元；目前還沒有完全填權息的動作。

結論

可以發現在0056前十大成分股當中，就有高達7檔還沒有完成填權息的動作，光這7檔股票就佔0056權值高達34.81％。

再來，能被選進0056的公司應該都是優良的好公司，既然是優良的好公司，想要完成填權息的動作應該不是一件困難的事情。

因此可以設想一個情境，只要其他成分股不要跌得太誇張，當這些股票都邁向填息之路的時候，0056也會跟著被帶動往上漲。

所以對於填息的0056，持有者還能不能續抱，或空手者還能否進場長期持有？這問題，已在上述的文字當中解答了。

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