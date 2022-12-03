0056換血 26檔生力軍入列

富時羅素昨（2）日發布五檔指數新季度成分股增刪，當中以ETF規模王元大台灣50、受益人數王元大高股息追蹤的臺灣50指數、臺灣高股息指數最受注目，前者本次納入遠東新，刪除友達，後者新增日月光投控等26檔，剔除中鋼等五檔，變動規模為指數成立以來之最。

這次五檔指數季度調整預計16日盤後生效，以昨日相關基金規模推估，將牽動4,494億元資金動向。

統計至昨日，元大台灣50規模2,709億元，高居國內ETF規模之冠，元大高股息亦達1,715億元。另依集保公司最新受益人統計至11月25日，元大高股息受益人86.4萬人，為ETF最多，亦為台股第四多，僅次於台積電、中鋼、聯電；若依臺灣證券交易所統計至10月底，元大高股息定期定額戶數12.7萬人，大幅領先台積電的5.7萬人、玉山金的3萬人、兆豐金的2.9萬人。從規模、受益人數來看，兩檔ETF對台股市場資金流向影響極鉅。

臺灣指數公司與富時羅素昨日發布的五檔指數季度調整，包括臺灣50、臺灣中型100、臺灣資訊科技、臺灣發達及臺灣高股息。

其中元大高股息因10月調整成分股篩選規則，成分股檔數由30檔增加至50檔，本次審核首次適用，因而新納入成分股高達26檔，最受市場關注，包括日月光投控、奇鋐、貿聯-KY、可成、中信金、台光電、遠東新、台塑、興富發、鴻海、京城銀、景碩、旺宏、南亞、南電、力成、瑞昱、潤泰全、永豐金、大成鋼、台玻、同欣電、裕民、慧洋-KY、元大金、臻鼎-KY；剔除中鋼、中鴻、超豐、台泥、陽明等五檔。

對於指數規則調整，元大投信表示，臺灣高股息指數2007年發布時，30檔成分股占台股上市市值前150大個股比重為26%，至今年8月底比重已降至13.7%，但據指數回測，成分股增加至50檔，可將比重再度提升至25.6%，保持高股息投資代表性，且能降低單一個股影響性。

元大投信指出，成分股調整後，臺灣高股息指數最大成分股權重將從6.3%降至4.6%，保留的24檔成分股平均各檔權重由3.5%下降至2.2%，新增的26檔成分股平均各檔權重為1.8%；涵蓋產業數將從九個增加至15個，目前占比最高電腦及周邊設備權重自36.8%降至14.4%，並新增金融保險、其他電子、紡織纖維、玻璃陶瓷、塑膠工業、貿易百貨產業，擴大收益來源並分散單一產業風險。

元大臺灣中型100 ETF追蹤的臺灣中型100指數，此次新納入奇鋐、友達、中石化，刪除遠東新、超豐、裕日車。富邦科技ETF追蹤的臺灣資訊科技指數新增奇鋐，刪除超豐；臺灣發達指數納入中石化，刪除裕日車。