買0050、金融股遇熊市該繼續攤平？網曝「存股4字原則」

美股費城半導體上周五下跌逾1%，中國大陸爆發抗議封控聲浪，台股28日開低，收在14,556.87點，下跌221.64點，成交量1,984.44億元。有投資人詢問「第一次遇到熊市怎麼辦？」他透露自己有投資0050及其他金融股，想攤平又擔心有反轉。其他網友則建議他，存股就該「逢低買入」，抱得久最重要。

在投資市場中，如果變動趨勢是往上升，可稱為「牛市」，反之，趨勢若往下降，則稱為「熊市」。

一名網友在論壇Dcard以「第一次遇到熊市怎麼辦？」為題發文，他表示，前幾年在牛市時投資股市，當時可說是怎麼買怎麼賺，他將閒錢拿來投資0050及其他金融股。

該網友表示，今年股市變動大，一路從萬八跌到萬三、萬二，翻轉進入熊市，近期出現微幅反彈，他考慮繼續存股攤平成本，卻又擔心還得等好幾年才會出現翻轉，猶豫不決。

其他網友則留言「存股就是要逢低買入才對，5年10年回頭看大多都不會太差，但前提是要忍得住」、「繼續蹲啊，巴菲特都投台積了不用怕」、「放長贏的機會比較高啦，不要想像自己是少年股神」、「才第一個熊市不用太緊張，存股放個10年大有人在」、「看到波動開始慌注定要當韭菜了」、「存股其實不難，就看你抱不抱得住而已」。