00918填息的機率有多高？股利看得到也要吃得到！專家解析

台股殺破一萬三又拉回來快一萬五，升息循環尾聲的股市震盪就是這麼激烈。

00918大華優利高填息30在11/24掛牌了，究竟00918選出來的成分股有哪些特色？真的這麼會填息嗎？財經專家阿格力挑了其中兩個產業來解析。

以下為影音內容：

00918金融選什麼？這個產業填息機率超過八成！

00918所選出來的這些金控公司，有蠻大一部分是屬於壽險金控，例如說國泰金（2882）以及開發金（2883）它們旗下的壽險部門，獲利佔比其實非常高。

國泰就是國泰人壽，開發金之前併購中國人壽；壽險業的特性就是「靠投資來賺錢」，因為不可能跟客戶收了保費，傻傻地等著被出險，當然要用取這些保費想辦法賺取中間的利差，而投資就是一個最實際的方式。

壽險投資以固定收益為主 收益率>保險理賠險

且壽險業的投資大多看的是「固定收益」，只要評估固定收益可能會大於理賠風險，就會進行投資來賺取中間的利差。

例如目標像是不動產、股票、債券，都具有這樣子的特性，尤其是到期會歸還本金的債券，就是壽險業的最愛。

國泰金國內外債券佔他整體佔比，大概是接近70％；開發金旗下的中國人壽更是佔整體比重將近80％。

不過以投資為主要賺錢的手段，就會遇到總經的環境變化的一個風險，今年就碰上了升息循環，債股市都下跌，所以國內外的壽險業者EPS都是非常難看。

2015年的歐債危機，2018中美貿易戰以及2020疫情爆發，其實都是造成壽險業者EPS波動的主要原因。

這樣會不會導致壽險業的配息以及填息表現很差呢？研究過後發現不會。

看到國泰金跟開發金在過去15年配息以及填息的情況，除了2008年讓市場所有的人都猝不及防，特別是金融業，其他的時間點其實填息，通常都在是一年內就可以完成，高達85％左右的機率；以填息時間來看，通常落在1-1.5個月之間。

團媽現身！穩穩賺、穩穩填的半導體通路商

半導體的通路商靠什麼賺錢？簡單說會跟上游去叫貨，例如NVIDIA、高通、聯發科這些大廠，再把他們產品組裝成不同的解決方案，給不同領域去使用，價值就是協助做整合方案，提供給下游客戶直接做使用。

那為何原廠不自己賣就好了？因為產品不一定完全符合終端需求，但需求量又不夠大到客製化，還有「量的問題」，原廠可能會要求一次下單要幾萬片晶圓，這時候半導體通路商的價值就出來了，類似「團購媽媽」的概念，直接跟上游叫貨，再組裝成不同的解決方案，供應給下游不同客戶的一個需求。

通路商的好處就是可以隨時因應市場需求變化，叫貨各種零件，組合不同解決方案，所以這種產業的獲利其實相當一個穩定。

00918成分股選進的大聯大（3702）跟文曄（3036）都是半導體的通路商，過去15年不僅年年獲利，年年配息之外，填息的機率也高達80％以上。

可以買了嗎？這個指標給你答案

新掛牌的ETF發行時的位階，可能是投資人未來要多加考慮的，很多新的ETF發行後卻一路破發，其實跟大環境的變化有關係，剛好發行的時候，大盤位階比較高，有點非戰之罪的感覺。

00918這時候發行對應的台股位階如何？如果以常用的本益比為概念，評估大盤是相對高點還低點，過去台股的本益比一般來說是12到16倍，台股今年10月的時候本益比只剩下9.36倍，上次不到10倍本益比的時候，已經是金融海嘯的時期，當時候台股的本益比是只有9.05倍。

雖然不能保證00918掛牌後，就會一路飛天，但是過去歷史的經驗，現在已經不需要那麼悲觀。

00918掛牌小檔案

00918掛牌是在11月24日，除息是採季配息的方式是在每年的3、6、9、12月。

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