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台股ETF越來越國際化…還要投資海外股市？ 他列這三點：符合就開戶

聯合新聞網／ 股添樂
聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

錢進海外，該開國外帳戶還是乾脆買台股ETF？

也許是成天捧護國神山捧到手痠了，最近幾年常有朋友會問我，如果要錢進海外，可以投資什麼商品？

在過去，我會直接回答開海外券商或是透過複委託來買進VT或是VOO這類ETF。但是我發現，最近幾年國內投信也慢慢開始嘗試打世界杯了，而且有越來越競爭的趨勢。

例如現在有追蹤S&P500指數的元大標普500(00646)、追蹤NASDAQ指數的富邦納斯達克(00662)、還有追蹤道瓊指數的國泰美國道瓊(00668)，相關主題型ETF例如科技、半導體、電動車更是多得不勝枚舉，可以說大部分需求都能在台灣找到類似的替代品了。

唯獨「投資全世界」這項需求，台灣還很難找到類似像Vanguard全世界股票(VT)的商品，畢竟用少少的錢買到全世界股票，這項特質確實吸引人。然而在今年，也有投信願意嘗試了，2個月前掛牌的國泰全球品牌50(00916)，算是目前最貼近這個概念的商品。

這檔ETF其實買的就是全世界的知名企業，行業領域橫跨吃喝玩樂，像是蘋果、三星、VISA、Mastercard、可口可樂&百事可樂、雀巢、麥當勞、COSTCO、沃爾瑪、LV、愛馬仕、Dior、雅詩蘭黛...等，說實話，我很少看到一檔ETF開攤成分股，連菜市場大媽都能辨識超過8成以上。經理費0.6%，也算是近期連結海外商品相對低的了，雖然比起海外發行的ETF，仍有一定差距，但是就台灣的市場規模，我覺得算是非常有誠意了。

所以現在如果有版友問我，錢進海外，究竟是該開戶買海外發行的ETF，還是直接買國內發行的商品就好？

我只問以下3個問題：

1.計畫投入部位是否超過100萬？

2.能不能接受起碼半年以上不挪用？

3.是不是一個不怕麻煩的人？

如果符合以上3點，建議直接開海外券商；如果怕麻煩、計畫投入部位沒有這麼多、或是中途有可能需要挪用，就目前情況台灣發行的商品其實未必比較差。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

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