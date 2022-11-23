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股魚0050賺超過百萬以上！ 他用「三大低點訊號」進場布局

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

今年台股震盪超過3成，元大台灣50（0050）跌幅超過3成5以上。投資達人股魚投資0050一直都處於「完勝」紀錄，獲利超過百萬。

股魚於《投資嗨什麼》中分享「三大相對低點訊號」和「4檔」可以替代0050的產品，以及投資獲利的「兩大關鍵」。

以下為影音內容：

到底什麼時候可以進場0050，有什麼樣的依據可以判斷？

三大相對低點訊號

什麼時間點進場0050是比較好的價位？其實永遠不會知道價位的低點在哪裡，可是低點會有現象、訊號。

投資人永遠不是知道最低點在哪裡，所以求相對低點就好。

1.連續藍燈

連續兩個藍燈就可以，就可以做進場的動作；連續兩個藍燈出現市場的信心肯定受到很大的打擊。

投資人可以依照自己布局的方式，調整成兩個「黃藍燈」進場也可以，但是最保險的方式就是出現兩個連續藍燈，要提前進場布局也可以，那就是自己的選擇。

2.十年線

這次台股的十年線約在11000多點左右，之前有陣子12000點差點有機會跌破。

3.國安基金進場

不過坦白說，這次國安基金進場的時間順序怪怪，先前國安基金進場一定是台股大概快到十年線，又或者是已經出現連續藍燈了，結果這次是上述兩情況還沒到，它卻先進場了。

4檔不同價位的0050替代品

這幾檔有個原則就是，0050可以買的時候都可以買，0050不能買的時候它們也統統不能買。

因為替代品的概念就是在相同的時間點裡面，有相同的行為，有類似的震幅，所以才稱為替代品。

像是買0050，基本上大盤漲也跟著漲，代表漲跌幅的方向是一致的。

可以購買的產品有富邦台50（006208）、元大摩臺基金（006203）、元大臺灣ESG永續（00850）、永豐臺灣加權（006204）

投資獲利二大關鍵

很多人賺錢的時候有紀律，賠錢的時候就沒有紀律；資金布局就很重要，如果使用「閒錢投資」心裡就會比較安穩。

除此以外，還要有個「正常穩定的工作」，如果在工作裡常常被人喚來喚去、看人家眼色或被要求去達到某種特定目標，好像就不是那麼開心；心理面不是那麼開心的情況下，就會想去用所謂的投資來解決在職場上遭遇的一些問題。

所以閒錢投資加上穩定的工作收入，這樣遇到下跌才可以沉得住氣，也才不會忘記為什麼自己一開始要進場做投資，做好紀律和資金上的管理，這才是在投資市場裡面能夠長久投資，非常重要的關鍵。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 006203元大MSCI台灣 00850元大臺灣ESG永續 ETF 006204永豐臺灣加權

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