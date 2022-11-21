0050沒抄底96元…再一次也不會買進？他直言：過去兩年只能算特例

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，為何沒有買到96元的元大台灣50（0050）他不會後悔，主因是疫情爆發時候居家辦公導致「需求暴增」，隨著疫情趨緩出現「供過於求」的現象，2023年消費性電子產品頂多回到過去的需求水平，過去的兩年是因為疫情的關係所導致的特例情形；未來投資市場建議還是要回到公司的基本面。

以下為影音內容：

0050從最高價152.4元，下跌到今年最低價格96.5元，股價跌幅高達36％，近期價格回升至109元，沒有買到96元的0050該後悔嗎？

看到價格上漲沒有買進當然會後悔，但是再給一次機會，一樣還是不會買進。

2020/03/19：0050疫情最低67.25元 2022/01/17：0050最高價格152.40元 2022/10/25：0050今年最低96.50元 2022/11/11：0050目前價格109.00元

2020/03/19－2022/01/17：價格漲幅126.62％；2022/01/17－2022/10/25：價格跌幅-36.68％。

沒買在最低點後悔了嗎？

投資策略不外乎就是努力讓自己「買在起漲點，賣在開跌點」，為了避免自己自以為是變成「買在最高點，賣在最低點」的小韭菜，設下以下兩個條件：

1.商品價格必須足夠便宜，不跟風也不追高。

2.產業趨勢開始反轉

守備範圍內的商品，必須開始出現越來越賺錢的趨勢。

因為買進一張ETF就是買自己一籃子股票，股票適不適合買進，重點還是在於公司能不能夠穩定賺大錢。

0050前五大成分股 台積電(44％)、鴻海(5.37％)、聯發科(4.25％)、台達電(2.60％)、聯電(2.13％)；分別屬於晶圓代工、IC設計、消費性電子產業。

檢視過去兩年和預估2023年

不會後悔沒買進0050主要原因，就是產業趨勢很難回到疫情爆發那時候的需求。

2020年疫情爆發之前，「消費電子」產業基本上處於「供需平衡」狀態，也就是市場晶片價格穩定、產品價格穩定。

2020年疫情爆發到2022年初，「消費性電子」市場出現極端的「供需不平衡」狀態，產品「供不應求」，連帶「消費性電子產品」、「晶片」、「晶圓」，出現價格大幅調漲現象，晶片漲產品價格也跟著不斷上漲。

直到2022年全球疫情開始趨緩，終端「消費性電子」開始出現庫存過多「供過於求」現象，晶片價格開始下跌，連帶導致企業開始下調營收，陷入悲觀的營收預期狀態。

所以2023年終端「消費性電子」產品到底能不能順利出清庫存，終端消費者的需求是否穩定上升，就變成2023年「半導體」、「IC設計」、「消費性電子產業」營收會是上調還是下修的主要關鍵。

目前市場預期如果順利的話，2023年的上半年，市場有機會將目前過多的庫存消化完畢，但如果不順利的話，就是無條件往後延期了。

除有特例明年難見爆發性成長 投資應回歸公司基本面

明年開始半導體景氣是好是壞？還是回歸公司體質，一線大公司因為擁有自己的專利技術，自然對於客戶有所謂的不可取代優勢。

小公司如果只是受惠過去「供不應求」的短期現象，分到一杯羹，沒有在這段期間發展自己的特殊優勢，當供需回到疫情前原點，自然而然就會被打回原型。

明年開始工程師隨便就年領分紅200-300萬的新聞，或許會逐漸消失，就算庫存順利在上半年消化完畢，需求沒有突破性上升，短期營收真的很難像在去年疫情爆發一樣，業績翻倍再翻倍。

所以小資族投資也應該開始回歸本質，認真努力賺錢、利用閒錢投資、長期持有能夠穩定成長的商品，不要隨隨便便就想要借錢投資致富。

不了解產業就不能學習理財投資嗎？

巴菲特建議：利用市值大盤型ETF，被動跟随市場經濟共同成長。

專注本業、開源節流、閒錢投資，長期利用雪球複利效應持續累積財富

遇到市場下跌，早就定期定額的你，能使用相同價格就能夠買進更多創造價值的資產。

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