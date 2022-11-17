想參與科技股行情又怕波動？ 專家：可以考慮「這檔」ETF

台積電8個交易日漲了近3成，超過100分，阿!不是，超過100塊，再一次讓股民見識到科技股令人腎上腺素飆升的特質。

不過水能載舟、亦能覆舟，台積電能在短短時間內漲超3成，同時也代表有可能在短時間內跌超3成。前者大家樂見，後者是多數股民不想面對的夢靨，尤其帳面未實現虧損數字一高，很容易導致投資人在慌亂中做出後悔的決策。

所以我認為，投資科技股，如果不具備忍受波動的強心臟，比較好的方式還是透過ETF來執行。一來可以用非常少的成本持有一籃子科技股的組合，二來由於分散到一籃子科技股，所以波動也會相較於投資單一檔科技股來得小一些。

更重要的是，如果不幸挑到長期趨勢往下的科技股，ETF還能夠透過編制規則自動汰換；這要是換作投資人自行買進，如果沒能來的及停損那只能「芭比Q」了。

目前台灣科技類型ETF主題非常多，有聚焦半導體、也有聚焦電動車；範圍有單純國內、也有涵蓋全球，選擇非常多樣，每一檔也都有各自的編制規則與邏輯。如果你沒有想法，挑大的來買就行，畢竟市場投資人用腳投票出來的選擇，一般也不會太差。

現在台灣規模最大的科技ETF為國泰5G+（00881），範圍鎖定台灣，圍繞5G相關的主題如半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌等，而當中台積電占比3成。

今年以來，這檔ETF高低點落差是34%，遠低於台積電45%；全年累計表現-20.58%，也和台積電的-19.49%差距不到1%。

所以如果你想參與科技股行情，又怕面對科技類股的波動屬性，這檔算是「可長可短」的選項之一。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此