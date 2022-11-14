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11月這15檔ETF要除息！00690殖利率高達9％ 卻有「這缺點」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
11月有15檔ETF將除息。圖／中央社
11月有15檔ETF將除息。圖／中央社

YouTube頻道《Caven投資成長家》分享，2022年11月份除息的15檔純台股ETF，有哪幾檔，其中一檔最高殖利率竟然高達9.4％；更提供4個觀察重點給投資人參考如何挑選ETF。

以下為影音內容：

11月份除息的純台股型ETF非常多，高達了15檔，會分成三個類型進行講解：年配息、半年配息、季配息。

年配息ETF殖利率

1.元大台灣電子科技基金（0053）

配息金額1.71元，截止11/8股價是50.2，算出殖利率約是3.4％。

2.元大台灣金融基金（0055）

配息金額0.87元，以股價21.3（11/8截止），殖利率是4.1％。

3.元大富櫃50（006201）

配息金額是0.62元，股價15.2（11/8截止），算出殖利率是4.1％。

4.元大中型100（0051）

配息金額是2.4元，股價是51.7（11/8截止），殖利率是4.6％。

5.永豐智能車供應鏈（00901）

配息金額是0.543元，股價是11.3（11/8截止），殖利率是4.8％。

6.FH富時高息低波（00731）

配息金額是2.8元，股價是54.4（11/8截止），殖利率是5.1％。

7.元大臺灣ESG永續（00850）

配息金額是1.48元，股價是27.8（11/8截止），殖利率是5.3％。

8.兆豐藍籌30（00690）

配息金額是2.4元，股價是25.6（11/8截止），殖利率是9.4％。

這幾檔ETF當中股息殖利率最高的就是00690，股息殖利率高達9.4％，非常非常高；第二名是00850；第三名是00731。

這幾檔ETF的除息日期大多落在11月16號，00731則是11月17號，00690是11月28號。

半年配息ETF 殖利率

1.富邦台50（006208）

配息金額是0.97元，股價是58.5（11/8截止），殖利率是1.7％。

2.富邦公司治理（00692）

配息金額是0.55元，股價是25.6（11/8截止），殖利率是2.1％。

3.富邦台灣半導體（00892）

配息金額是0.34元，股價是9.4（11/8截止），殖利率3.6％。

季配息ETF 殖利率

1.中信小資高價30（00894）

配息金額是0.1元，股價是10.6（11/8截止），殖利率0.9％。

2.中信關鍵半導體（00891）

配息金額是0.1元，股價是10.3（11/8截止），殖利率1％。

3.富邦特選高股息30（00900）

配息金額是0.15元，股價是10.3（11/8截止），殖利率1.5％。

4.國泰永續高股息（00878）

配息金額是0.28元，股價是12.6（11/8截止），殖利率1.7％。

半年配息的ETF殖利率最高的是00892，殖利率達3.6％。

季配息殖利率最高的則是00878，殖利率部分是1.7％。

如何挑選高股息ETF？四個觀察重點

1.ETF資產規模

股票型的ETF如果資產規模小於1億元且持續30天，就有可能面臨下市的風險。

2.ETF的受益人數

如果受益人非常少，只有幾千甚至幾百人的話，這檔ETF就不太會去碰；就算到時候填息了，要出手賣出的話基本上有賣不掉的風險，可能要折價要賣得出去。

例如年配息的00690這是雖配發了9.4％的高股息，但受益人數卻只有3000多人，就算過去一個月當中受益人數增加率高達53％，但整體受益人數還是僅有3000多人

3.2022年至今績效表現

如果績效表現不錯又或者比較抗跌，填息的機會相對會比較高。

年配息：最優秀的就是00731，含股息的績效表現是-8.8％，今年台股大盤下跌了30幾％，相比之下是非常非常不錯。

半年或季配息：表現最優異的是00878，含股息的績效表現是-12％。

4.2021年的總開銷費用

如果總開銷費用很高，投資人拿得越少，反之總開銷費用越低，則拿得越多。

年配息:總開銷部分最多的是00731高達了2.6％，最低的則是00850僅有0.46％，

半年或季配息：兩檔006208跟00692都只有0.35％。

◎本文內容已獲 Caven投資成長家 授權，未經同意禁止取用轉載。

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