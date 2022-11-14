11月這15檔ETF要除息！00690殖利率高達9％ 卻有「這缺點」
YouTube頻道《Caven投資成長家》分享，2022年11月份除息的15檔純台股ETF，有哪幾檔，其中一檔最高殖利率竟然高達9.4％；更提供4個觀察重點給投資人參考如何挑選ETF。
以下為影音內容：
11月份除息的純台股型ETF非常多，高達了15檔，會分成三個類型進行講解：年配息、半年配息、季配息。
年配息ETF殖利率
1.元大台灣電子科技基金（0053）
配息金額1.71元，截止11/8股價是50.2，算出殖利率約是3.4％。
2.元大台灣金融基金（0055）
配息金額0.87元，以股價21.3（11/8截止），殖利率是4.1％。
3.元大富櫃50（006201）
配息金額是0.62元，股價15.2（11/8截止），算出殖利率是4.1％。
4.元大中型100（0051）
配息金額是2.4元，股價是51.7（11/8截止），殖利率是4.6％。
5.永豐智能車供應鏈（00901）
配息金額是0.543元，股價是11.3（11/8截止），殖利率是4.8％。
6.FH富時高息低波（00731）
配息金額是2.8元，股價是54.4（11/8截止），殖利率是5.1％。
7.元大臺灣ESG永續（00850）
配息金額是1.48元，股價是27.8（11/8截止），殖利率是5.3％。
8.兆豐藍籌30（00690）
配息金額是2.4元，股價是25.6（11/8截止），殖利率是9.4％。
這幾檔ETF當中股息殖利率最高的就是00690，股息殖利率高達9.4％，非常非常高；第二名是00850；第三名是00731。
這幾檔ETF的除息日期大多落在11月16號，00731則是11月17號，00690是11月28號。
半年配息ETF 殖利率
1.富邦台50（006208）
配息金額是0.97元，股價是58.5（11/8截止），殖利率是1.7％。
2.富邦公司治理（00692）
配息金額是0.55元，股價是25.6（11/8截止），殖利率是2.1％。
3.富邦台灣半導體（00892）
配息金額是0.34元，股價是9.4（11/8截止），殖利率3.6％。
季配息ETF 殖利率
1.中信小資高價30（00894）
配息金額是0.1元，股價是10.6（11/8截止），殖利率0.9％。
2.中信關鍵半導體（00891）
配息金額是0.1元，股價是10.3（11/8截止），殖利率1％。
3.富邦特選高股息30（00900）
配息金額是0.15元，股價是10.3（11/8截止），殖利率1.5％。
4.國泰永續高股息（00878）
配息金額是0.28元，股價是12.6（11/8截止），殖利率1.7％。
半年配息的ETF殖利率最高的是00892，殖利率達3.6％。
季配息殖利率最高的則是00878，殖利率部分是1.7％。
如何挑選高股息ETF？四個觀察重點
1.ETF資產規模
股票型的ETF如果資產規模小於1億元且持續30天，就有可能面臨下市的風險。
2.ETF的受益人數
如果受益人非常少，只有幾千甚至幾百人的話，這檔ETF就不太會去碰；就算到時候填息了，要出手賣出的話基本上有賣不掉的風險，可能要折價要賣得出去。
例如年配息的00690這是雖配發了9.4％的高股息，但受益人數卻只有3000多人，就算過去一個月當中受益人數增加率高達53％，但整體受益人數還是僅有3000多人。
3.2022年至今績效表現
如果績效表現不錯又或者比較抗跌，填息的機會相對會比較高。
年配息：最優秀的就是00731，含股息的績效表現是-8.8％，今年台股大盤下跌了30幾％，相比之下是非常非常不錯。
半年或季配息：表現最優異的是00878，含股息的績效表現是-12％。
4.2021年的總開銷費用
如果總開銷費用很高，投資人拿得越少，反之總開銷費用越低，則拿得越多。
年配息:總開銷部分最多的是00731高達了2.6％，最低的則是00850僅有0.46％，
半年或季配息：兩檔006208跟00692都只有0.35％。
◎本文內容已獲 Caven投資成長家 授權，未經同意禁止取用轉載。
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