為何愛買0050而非台股基金？網曝與台灣人「這習性」有關

投資選擇多樣，選擇不同投資標的所面臨的投報率、風險等也大不相同，網友好奇「該選基金還是ETF？」他不解詢問「為什麼多數人還是選擇買元大台灣50（0050），而不是台股基金呢？」對此，其他人認為是因為「台灣人愛跟風」，有網友直言「這兩種投資的概念差不多，堅持存下去才是重點」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「以長期投資的角度來看，基金、ETF哪種投資比較好？大部分存股都是選擇0050，但以報酬率來看，台股基金幾檔都表現得比0050好，雖然基金在熊市時可能跌幅比大盤還深，但以長期投資的概念來看，也是期望大盤會漲才選擇0050」。

該網友說，「基金一般最為人詬病的地方就是交易成本以及經理費太高報酬被稀釋掉，在基金交易平台出現後經常有單筆0手續費的活動，經理費也比券商便宜很多，算是解決基金交易成本太高的問題，但為什麼多數人還是選擇買0050，而不是台股基金呢？」

其他網友則留言「0050討論度高吧，大家都在講就跟著買」、「基金有很多檔選擇，還是要做點功課挑選適合自己的標的，0050相對無腦點」、「0050一堆YT、KOL介紹台灣人又愛跟風，討論熱度當然比基金高很多」。

另有網友留言「後照鏡開車，事後選出這些基金表現得更好，但表現是會均值回歸的，費用就吃掉你大部分的錢，更別提回報的部分，真的是不要跟我開玩笑，提前選基金的結果，巴菲特的十年賭局已經很清楚了」。