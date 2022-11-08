0050買高免擔心！他檢視施昇輝的「樂活套牢術」：拿到現今也適用

人稱「佛系理財大師」的「樂活大叔」施昇輝曾在2015年時候套牢300張元大台灣50（0050），因為當時手上沒有現金了，就下定決心「每月賣一張換現金過日子，且把每年領到的股息存下來」，並把這策略稱為「樂活套牢術」。

YouTube頻道《說書人 JK》特地詳細解說，發現該方法放至現今也同樣能適用，認為這是禁得起時間考驗的投資法，使他也願意將其資金一部分跟著操作看看。

以下為影音內容：

理財專家總是用盡各種方法，幫股票套牢的投資人尋求如何解套的方式，但施昇輝居然是分享的是如何在套牢的狀態下享受生活！除非投資人是鴕鳥心態、眼不見為淨，不然套牢怎麼樂活呢？

當年嚴重套牢0050

當然絕大部分的人股票套牢的時候一定很難看得開，但元大台灣50（0050）卻是少數可以能樂活的標的。

日K<20買 日K>80賣

若用施昇輝上述方式於2015年來看，確實有待商榷，因為當年有3次K<20的時候，第一次發生在指數9500點附近、第二次9000點附近、跌到8500點附近又發生第三次，用這套方法保證三次都套牢，因為不久之後指數還來到最低的7203點。

施昇輝也承認在8200點的時候就已經把所有的資金都用完，是真的嚴重套牢了。

每月賣一張0050換取生活費

不過透過以下的計算和說明，可以證實施昇輝可以靠此度過餘生：

假設持有的股數有300張，平均成本超過66元，總成本約為2000萬元。

套牢之後每個月賣一張，保守起見賣出的價位是50元，雖然遠低於當初最低的55.4元，但或許真會跌到這價位，所以情願低估，如此一來將會虧損500萬（50元X30萬股-2000萬=負500萬）。

假設現在56歲，300張可以賣25年，屆時年紀將81歲，一個月用50元賣一張可得5萬，應該足夠施昇輝和他老婆度過一個月，但可能無法有比較奢侈的衣食旅遊花費，如果不住在都會區或許一個月還用不到5萬。

不過這樣賣下去，最後一定「坐吃山空」，好在0050每年都可以穩定配息，所領到個股息就可以當成生活費，或者存下來，因為有300張再加上每年可以配發1-2元的股利，因此預估一年可以有50萬的股息，但因為每年賣掉12張，現金股利大約會減少2萬。

直到81歲賣光後再也沒有股息能進帳，所以可以預期到了81歲之後，只要這段期間內生活上沒有急需之用，應該可以存下630萬元，也已經足夠餘生花費了。

假設每張可以賣到55元，且一年僅需50萬生活費，到了81歲的時候還可以存下1050萬元。

把每張賣出的價格和生活費做不不同假設，就可以得出不同的結果，25年賣股期間，只要賣出的價格大於50元，就可以多存下一點錢，或許生活可以過得更寬裕。

就算跌到50元以下，依過去傳統的統計資料次數不會太多，在長達25年的時間裡，一定會碰到幾次景氣的高峰，解套應該也是指日可待。

其他股票套牢也可以這個樂活嗎？

機會恐怕是鳳毛麟角，股票大跌通常都是因於公司的產品已經逐漸失去進爭力，之後想要恢復往日的榮耀，真的不容易。

當初施昇輝就說過，大盤回到12682的機會比較大，還是宏達電回到1300元的機會比較大；答案顯而易見一定是前者。

因此千萬記得，這「樂活套牢術」只能用在與指數相關的產品之上，一般的股票並不適用。

如果短線套牢依然有長期的股息可以領，而且投資價值幾乎沒有歸零的可能性，那還有什麼好擔心的呢？

其實投資的書不一定要看最新的，現在看到施昇輝當年的作品，反而可以檢視當初的投資邏輯對還是不對。

當時書中寫到的高點，對當今來說都已經算是低點了，而這個樂活套牢術的價位50元也是低的很誇張，現今0050的價位約莫在100元上下，若真的到達50元，大盤大約也只剩下6000多點。

不敢保證未來會不會有這種可能，但以施昇輝當初的說法，即使放到現在也很適用，這種禁得起時間考驗的投資方式，因為比較有說服力，也願意把部分資金跟著操作看看。

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