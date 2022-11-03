聽新聞
test
0:00 / 0:00
今年0056持有11張就要繳二代健保！ 專家：2.1元有95％來自成分股股利
今年元大高股息（0056）二代健保11張就中
11月1日應該很多人都已經收到0056今年收益分配的電子通知了，果然股利佔比大幅上升，在2.1元裡面54C佔1.995元佔95％，為近五年來最高的一次，再加上今年配息創新高，所以二代健保扣繳門檻下降到10025股(2萬元/1.995元=10,025股)，也就是整股超過10張就中了，這也是2016年調整為「單筆2萬元」以來門檻最低的一年。
如果比對過去7個年度，整股最低門檻從10張到53張都有，似乎歸納不出趨勢或一致性，除非遇到像今年「評價時接近破發」這種特殊情況，可以提前推知股利佔比將大幅提高（10月號有講），否則每年要精準估計這個門檻幾乎是不可能。
無奈的是，ETF都還沒填息，二代健保早已經先扣走了（就源扣繳），如果ETF的54C股利佔比不在除息前先揭露，一般自然人也只能「分散持股」或是改持有「季配雙月配商品」，才有可能降低參與除息的費用負擔了。
備註：資本公積應該是來自聯電（2303），今年很多含聯電的ETF配息都出現資本公積。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言