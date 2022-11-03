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今年0056持有11張就要繳二代健保！ 專家：2.1元有95％來自成分股股利

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
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今年元大高股息（0056）二代健保11張就中

11月1日應該很多人都已經收到0056今年收益分配的電子通知了，果然股利佔比大幅上升，在2.1元裡面54C佔1.995元佔95％，為近五年來最高的一次，再加上今年配息創新高，所以二代健保扣繳門檻下降到10025股(2萬元/1.995元=10,025股)，也就是整股超過10張就中了，這也是2016年調整為「單筆2萬元」以來門檻最低的一年。

如果比對過去7個年度，整股最低門檻從10張到53張都有，似乎歸納不出趨勢或一致性，除非遇到像今年「評價時接近破發」這種特殊情況，可以提前推知股利佔比將大幅提高（10月號有講），否則每年要精準估計這個門檻幾乎是不可能

無奈的是，ETF都還沒填息，二代健保早已經先扣走了（就源扣繳），如果ETF的54C股利佔比不在除息前先揭露，一般自然人也只能「分散持股」或是改持有「季配雙月配商品」，才有可能降低參與除息的費用負擔了

備註：資本公積應該是來自聯電（2303），今年很多含聯電的ETF配息都出現資本公積。

◎內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此

0056元大高股息 ETF 配息 聯電

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