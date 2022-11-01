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00918唯一有「這因子」的ETF！ 成分只納入會填息的高息股

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
大華優利高填息30ETF（00918）將於2022年11月1日至4日公開募集。報系資料照
大華優利高填息30ETF（00918）將於2022年11月1日至4日公開募集。報系資料照

又有一檔新的ETF要募集了，大華優利高填息30（00918）將在11/1至4日這幾天要募集，也是台股第11檔主打高股息的ETF，可以說高股息是每家投信必備產品！

00918這次追蹤的指數最特別的部分就是納入了填息因子，會統計最近至多15次的填息紀錄作為選股的依據，那選出來的成分股究竟如何？來看看財經專家阿格力對這檔的看法。

選股邏輯拆解！高股息+高填息的秘密是...

觀察一檔ETF中最重要的就是選股的邏輯，以下簡單畫幾個重點，詳細的地方還是要請投資人查看公開說明書。

高填息第一關：高股利率

股利率公式：近4季EPS（現在獲利）Ｘ近3年現金股利發放率（過去配發比例）／截止日股價

此方法可選出，這過去一年來盈餘不錯，且過去3年股利發放率也蠻穩定，就可以得知大約明年會配發多少股息，除以資料審核的截止日，就可以得到預測的高股息殖利率。

好處：一定會選進高現金殖利率的公司

缺點：這個公式沒有辦法避開景氣循環股

高填息指數第二關：填息因子

00918第一個納入「填息因子」的高股息指數，是首次出現在高股息ETF中，此因子會從合格的股票清單中，在過去最多15次填息的紀錄裡面，去選出填息紀錄最高的前30檔。

進一步再用股利率跟流通市值來調整權重，這樣子就可以讓股利率高以及市值大的公司排序在前面。

00918選股結果解析

這檔ETF換股的時間點是每年的12月跟隔年的6月。

12月換股就是根據公式「過去4季的盈餘乘以過去3年現金股利分配率」，這條件可以知道，就是在預設明年有機會發放高股息的公司，可以達到提前佈局、參與到除息行情的效果；6月的調整，就算是進一步的汰弱留強。

從上圖可以清楚的看到，其實景氣循環股的部分還算不少，如果以整個產業占比來看，00918追蹤的高填息指數，裡面的景氣循環股大概佔了17％。

這樣的比例是高還是低？拿高股息指數來相比，高股息指數裡面有30％的景氣循環股，所以高填息指數內的景氣循環股占比明顯低了非常多。

關鍵的原因，就是填息的因子發揮了作用，因為00918會根據過去至多15次的填息紀錄，去做一個統計，舉例航運股陽明（2609）過去的填息紀錄不怎麼樣，所以就沒有被納入到00918的成分股當中

不過每檔ETF都還是有美中不足的地方，若是00918如果能加入「連續配息年數」這個條件，就可排除配息較不穩定的公司，長榮（2603）跟萬海（2615）就都不會被納入成分股裡面了

這檔ETF確實跟高股息指數有高度重疊的部分，有三分之一的成分股是一樣的，原因就跟預設未來的殖利率有關，畢竟台股前150大市值的公司就是那些，難免會選到一樣的。

再來，因為流通市值和調整權重的關係，所以金融股有進入到高填息指數裡面。

00918基金小檔案

00918採用現今最流行的「季配息」在3、6、9、12月份，所以想要打造月月配ETF的這個組合，就可以把00918納入考慮的清單中。

發行價格是15元，也這幾年ETF的一個潮流，降低投資人入手的門檻，費用率是採取一段式的0.385％，募集時間在11月1號到4號，最低募集金額是15000元，也就是最少要申購一張。

喜歡高股息的投資人，不妨多加去追蹤這檔00918，因為加入填息因子的成分在，算是在台股目前11檔高股息ETF裡面，蠻有特色的一檔。

◎本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權，未經同意禁止取用轉載。

ETF 00918大華優利高填息30 ETF EPS 阿格力

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