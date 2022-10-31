0056績效不好還可投資嗎？ 他：股價「這區間」可分批買進

【撰文・懸緝】

【0056指數挑選原則】

0056全名「元大台灣高股息證券投資信託基金」，臺灣證券交易所於 2007 年 1 月 15 日正式發布富時國際有限公司（FTSE International Limited）合編之臺灣高股息指數，以臺灣 50 指數與臺灣中型 100 指數共 150 支成分股作為採樣母體，挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 支股票作為成分股。

但今年2022年12月將有重大變革，原先的30家公司，即將增加20家公司，總共納入50家公司，屆時會有幾個優點：

1.風險會更分散

2.避免單一個股權重過高

3.產業分佈更多元

【0056配息變化&疑慮】

疑慮一：

0056歷年配息分佈 / 圖片來源柴鼠兄弟臉書

這張圖是由柴鼠兄弟統計出來的歷年股利分配，圖中可以看得出來2017年以來，都是100%純股利分配，從2018年開始就開始有財產交易所得的分配。

其中，股利與財產交易所得的差別在於：

股利或盈餘所得：30家公司配息所得 財產交易所得：股票賣出的資本利得

因此，用利息分配比例來計算：

2018年成份股分配股利0.375元，財產交易所得1元

2019年成份股分配股利0.84元，財產交易所得0.918元，

2020年成份股分配股利0.832元，財產交易所得0.736

2021年成份股分配利0.666元，財產交易所得1.134元

若是以純領到股利不加上資本利得，尚未達到5%殖利率，這也是近期許多人開始討論股利分發愈來愈不純的原因，這是大家擔心點之一。

疑慮二：

0056公開說明書收益分配 / 圖片來源元大投信

在元大基金公開說明書上，我們在收益分配中可了解到：

1.股利所得：只要成份股有配發股息，即使低於發行價25元，0056也會配息。

(2020年，元大也特別公開強調，只要其持有的成分股有配發股息，元大高股息ETF就會配息。)

2.財產交易所得：若於9月30日評價日基金淨值低於發行價25元，基金就不會配發財產交易所得。

以今年利空因素不斷出現，若延續到明年評價日09/30，若淨值低於發行價25元，有可能只能發出股利，發不出財產交易所得，這也是投資人擔心點之二。

【0056大跌原因】

1.通貨膨脹：因通貨膨脹美國大幅度升息，但台灣升息幅度小與美國利差擴大，外資大賣股票，資金流向美國，導致台股大跌，從1萬8千多點跌到1萬2千多點，大盤大跌連帶使0056大跌。

2.景氣循環股： 2021年開始分別納入景氣循環股，如：長榮、陽明、友達等景氣循環股，隨著疫情趨緩及解封，航運塞港問題獲得解決，股價大幅度下修。納入時的股價也在相對高點，股價大幅下跌，也反應在0056的股價上。

3.去庫存及中美晶片戰：0056持有電腦週邊、半導體、電子相關產業就超過五成以上，民眾消費購買需求下降，所以今年電子產業面臨去庫存的問題，連帶影響公司收益。加上近期美中晶片科技戰開打，台灣半導體產業也受到影響。在許多利空因素之下，企業獲利減少，也反應在股價上。

0056高股息成份股明細 / 圖片來源 Money DJ

【0056個人應變策略】

那到底0056還可以繼續投資嗎？懸緝覺得還是可以進行佈侷的，畢竟ETF相較於個股，風險更來得分散，更有汰弱留強的機制，所以投資起來相對會比較安心。

懸緝剛開始存股的第一檔就是0056，目前持有幾十張，今年除息2.1元後，成本降至21元左右，按紀律還是會將股息慢慢投入，只是今年會有二個應變策略。

策略一：

若大盤持續下跌，整體環境處於悲觀的狀態。想必明年配息相較於今年一定會更少。假設配息介於1-1.2間，以5%殖利率來回推，那股價在20-24元這區間，我會用零股交易方式分批買進，邊買邊觀察。

策略二：

假設年底成份整調未將景氣循環股汰除，則會將部分資金佈局至00878分散風險。因為以這二年績效來看，00878不論報酬、抗跌上都有不錯的表現。在指數挑選機制上，00878是參考成份股近三年平均年化股息殖利率(75%)及近12個月的股息殖利率(25%)，相對來說會更穩定些。

【結論】

以上二個方向是懸緝未來會因應市場不確定性使用的策略；同時提醒讀者，可以用文章中的思維看待自己的標的。沒有特別鼓勵要大家投資哪個標的，投資一定要選擇自己懂的標的，別盲從跟進，因為買進及賣出都是自己決定的。

為什麼懸緝會傾向投資配息型的ETF，最大優勢是每年的現金流可以靈活運用。也會有人說，0056配的資本利得就是左手拿給右手；但我們可以換個思維，利用股利滾動式調整佈局方向。假設今年0056表現不好，就將資金部分佈局至績效好的ETF。

這二年0056因指數編制是預測未來一年股利分配較好的公司，才會納入景氣循環股，但相信未來景氣循環股表現不好，勢必會被汰換掉。所以現在的績效並不代表未來的績效；近期的悲觀更不代表未來也要跟著悲觀。相對的，在今年以前0056都位於30以上的價位，難得下修至目前的價位，讀者也可以換位思考，趁機買到便宜的價位。

只要你相信ETF有著分散風險、汰弱換強能力、長期領息降成本、複利效果這些優點，長期投資都是可行的。既然要投資，那就用長遠的眼光來看；別因短期報酬不佳，而賣掉好標的，失去長期投資增加資產的好機會。

作者：懸緝

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：0056績效那麼差，還能繼續買嗎？用二策略應對