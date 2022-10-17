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0050投入「這金額」一年內扣費就要4600元！ 網：難怪有人不推薦存ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
購買ETF除了關注報酬率外，還要考量內扣費用的問題。圖／聯合報系資料照片
購買ETF除了關注報酬率外，還要考量內扣費用的問題。圖／聯合報系資料照片

近年台灣的投資人很熱衷於存股，尤其是所謂的ETF（即股票型的基金）。不過有網友點出，很多人都忽略ETF的內扣費用，投入的本越多，內扣費用也會是一筆很可觀的數字，讓他直言「難怪有人不推薦存ETF」。

網友上Dcard發文表示，不推薦存台灣的ETF，因為很多人都忽略了內扣費用，而且網路上一堆平台計算績效，甚至連財經節目計算績效都只說報酬率完全沒把內扣費用加進去。

他更舉元大台灣50（0050）為例，總內扣費用0.46％，等於投資100萬進去放1年要付4600元的費用，要是我們時間拉長到10年就要給46000，對比美股大盤Voo只要0.03內扣費用，1年只要300元。

網友紛紛留言「那可以買006208」、「但我沒資金100萬」、「或是可以直接買台指期貨」、「選擇在對的時間進出比去在意這個內扣重要多了，應該不至於10年都抱著不買賣吧，光看今年年初到現在回落-30％以上這個內扣根本零頭」。

也有人認為，雖然投資美股的內扣費用較少，但其實股息稅算進去費用跟0050也差不多，還有匯差的問題，這樣相比之下其實內扣手續費的問題就不大了。

0050元大台灣50 ETF

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