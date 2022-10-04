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他想買006208卻憂會跌停？ 網笑翻曝「2最佳進場時機」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日台股頻頻下跌，投資人叫苦連天。本報系資料庫
近日台股頻頻下跌，投資人叫苦連天。本報系資料庫

台股近期變動幅度劇烈，3日終場收在13,300.48點，下跌124.1點。有投資人表示，本來想買進006208，但發現股價持續下跌，擔心不是進場時機，詢問「還是要觀望會不會跌停」。其他網友一看「跌停」兩字傻眼，直呼「這檔如果跌停大概是中共打過來」，有人建議股價57或11月左右再考慮進場。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「最近一直在盯006208，原本當初看跌到63差不多可以買進，但還是選擇再觀望一下，又再跌到59，不知道現在買入適不適合，還是再觀望看看會不會跌停？」

其他網友紛紛留言「57開始可以進，估計下來很難跌過55」、「不用急，還會再跌」、「在外資連續買超台積電之前都先緩緩，你等十一月再來看」、「ETF不都是定期不定額的投入嗎？想抄底應該也會選這個」。

有網友建議「如果你存股可以不心慌，就下手，我也喜歡存股，但我比較愛存低成本的股，抱的又緊又穩，因為我知道我賣了，可能買不回這個價格，而且高點又能彈性操作，想賣了獲利（本金變多）之後低價再買一點回來」。

針對發文網友擔心的跌停，有網友直言「跌停？請問我有看錯股票代碼嗎？還以為是北極星藥業還是啥的」、「006208如果跌停，大概是阿共打過來了」、「大盤跌停是什麼概念」、「笑死，006208跌停？你到底知不知道ETF是什麼？」

ETF 台股 Dcard 006208富邦台50

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