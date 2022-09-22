他的006208均價74元直呼「真的翻白眼」 網曝分批進場理論

富邦台灣釆吉50基金（006208），挑選證券交易所上市股票中，總市值最大的50家公司作為成分股，每年3、6、9、12月進行成分股審核和調整，1年配息2次，在7月和11月，許多投資人都稱與元大台灣50（0050）相比，006208是便宜版的0050；今（22）日006208開盤價為63.7元，盤中最低價格則有到63.1元。

不過，就有投資人表示自己買的006208均價在74元左右，認為買在高點直言「真的翻白眼」；此言論一出，網友直酸「假存股，真短線」。

一名網友在論壇Dcard以標題發文「#其他 006208 純抱怨」表示，「006208均價74，真的翻白眼」，也一併詢問網友的均價是多少？

許多網友紛紛留言持有006208的平均價格「72」、「75」、「79.2路過，一切都是浮雲」、「68原本以為很低了」、「78」。

也有網友酸「存股沒在看損益的」、「假存股，真短線」、「賺價差不成之改長期投資等解套」、「等碰到60開始接不好嗎，都贏過這一兩年的存股族」。

專業網友表示，「就是因為不知道低點在哪才會分批進場，貴也買、便宜也買，能夠知道甚麼時候all in會賺的人，應該去年買航運已經退休了吧？會說多少價格再買再賣的人，看看就好。」